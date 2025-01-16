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Украина. Премьер лига
16 января 2025, 07:59 | Обновлено 16 января 2025, 08:09
329
0

ФОТО. Тренировка на сборах в Турции. У Динамо будет два спарринга за день

Соперниками киевской команды станут «Марибор» и ЦСКА 1948 София

16 января 2025, 07:59 | Обновлено 16 января 2025, 08:09
329
0
ФОТО. Тренировка на сборах в Турции. У Динамо будет два спарринга за день
ФК Динамо Киев

Продолжается подготовительный сбор первой команды «Динамо», который бело-синие проводят в Турции.

После двух матчевых дней, в которых динамовцы встретились с румынским ФКСБ и польским «Видзевом», команда два дня провела в режиме тренировок, чередуя теоретические занятия с практическими. Во вторник, 14 января, утром на теории тренерский штаб разобрал предыдущие матчи, указав игрокам ошибки. А вечером динамовцы провели длительную тренировку на футбольном поле.

Разминка была активной – с тренировочными стойками и барьерами. Во время этой части тренировки игроки проделали немало рывков и прыжков. Далее следовало удержание мяча в квадратах, после которого команда перешла к интересному соревновательному упражнению.

Игроки были разделены на четыре команды, каждая из которых пыталась первой сделать передачи по кругу между всеми игроками в определенной последовательности, после чего последний игрок должен был забить мяч в маленькие ворота, установленные в центре поля. Проигравшие команды отжимались от газона.

Завершилась вечерняя сессия мини-турниром, в котором победу одержала команда по зеленым манишкам. Напоследок динамовцы работали над завершением атак. На тренировках команды на этом сборе присутствует президент клуба Игорь Суркис, посещающий и контрольные матчи команды.

В среду, 15 января, динамовцы провели утреннюю тренировку на поле, а теоретическое занятие состоялось вечером. Основная часть тренировки началась с отработки ударов головой. Полевые игроки подбрасывали мячи партнерам, которые ударом с близкого расстояния пытались переиграть голкиперов, защищавших ворота по очереди. В дальнейшем команда работала над передачами, тактическими построениями и стандартными положениями.

В четверг динамовцы проведут сразу два контрольных матча. В 10:00 по киевскому времени «Динамо» сыграет с «Марибором», а в 16:00 – с софийским ЦСКА 1948.

ФОТО. Тренировка на сборах в Турции. У Динамо будет два спарринга за день

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Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
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