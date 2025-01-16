Киевское «Динамо» провело очередную тренировку на учебно-тренировочных сборах в Турции.

Защитник Денис Попов после небольшого повреждения вернулся в общую группу.

Команда Александра Шовковского готовится к двум спаррингам в один день.

16 января динамовцы проведут два контрольных матча – со словенским «Марибором» (10:00) и софийским ЦСКА 1948 (16:00).

ВИДЕО. Тренировка Динамо. Денис Попов вернулся в основную группу