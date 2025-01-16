Украина. Премьер лига16 января 2025, 07:41 | Обновлено 16 января 2025, 07:56
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ВИДЕО. Тренировка Динамо. Денис Попов вернулся в основную группу
Киевская команда проводит учбено-тренировочные сборы в Турции
16 января 2025, 07:41 | Обновлено 16 января 2025, 07:56
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Киевское «Динамо» провело очередную тренировку на учебно-тренировочных сборах в Турции.
Защитник Денис Попов после небольшого повреждения вернулся в общую группу.
Команда Александра Шовковского готовится к двум спаррингам в один день.
16 января динамовцы проведут два контрольных матча – со словенским «Марибором» (10:00) и софийским ЦСКА 1948 (16:00).
ВИДЕО. Тренировка Динамо. Денис Попов вернулся в основную группу
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