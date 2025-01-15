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  4. ВІДЕО. Техника Шовковского. Динамо провело тренировку на сборах в Турции
Украина. Премьер лига
15 января 2025, 06:59 | Обновлено 15 января 2025, 07:07
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0

ВІДЕО. Техника Шовковского. Динамо провело тренировку на сборах в Турции

16 января киевская команда запланировала проведение двух спаррингов

15 января 2025, 06:59 | Обновлено 15 января 2025, 07:07
50
0
ВІДЕО. Техника Шовковского. Динамо провело тренировку на сборах в Турции
ФК Динамо. Андрей Ярмоленко

После трех сыгранных спаррингов на зимних сборах «Динамо» под руководством Александра Шовковского готовится к новым испытаниям.

«Динамо» провело в Турции очередную тренировку с акцентом на работу с мячом.

16 января сине-белые сыграют два контрольных матча – против словенского «Марибора» и ЦСКА 1948 из Болгарии.

Ранее в контрольных поединках в Турции динамовцы уступили немецкому «Магдебургу» (1:3), обыграли румынский ФКСБ [Стяуа] (2:1) и сыграли вничью с польским «Видзевом» (1:1).

ВІДЕО. Техника Шовковского. Динамо провело тренировку на сборах в Турции

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Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
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