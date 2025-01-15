После трех сыгранных спаррингов на зимних сборах «Динамо» под руководством Александра Шовковского готовится к новым испытаниям.

«Динамо» провело в Турции очередную тренировку с акцентом на работу с мячом.

16 января сине-белые сыграют два контрольных матча – против словенского «Марибора» и ЦСКА 1948 из Болгарии.

Ранее в контрольных поединках в Турции динамовцы уступили немецкому «Магдебургу» (1:3), обыграли румынский ФКСБ [Стяуа] (2:1) и сыграли вничью с польским «Видзевом» (1:1).

ВІДЕО. Техника Шовковского. Динамо провело тренировку на сборах в Турции