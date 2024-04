Обидчица Калининой проиграла. Определена победительница турнира в Руане

21 апреля состоялся финальный матч на турнире WTA 250 в Руане (Франция), который проводится на грунтовых покрытиях в помещении.

В поединке за трофей американская теннисистка Слоан Стивенс (WTA 39) обыграла представительницу Польши Магду Линетт (WTA 60) в трех сетах за 2 часа и 12 минут.

WTA 250 Руан. Грунт в помещении. Финал

Магда Линетт (Польша) – Слоан Стивенс (США) [6] – 1:6, 6:2, 2:6

Это была 4-я встреча соперниц. Стивенс выиграла все очные поединки.

В полуфинале соревнований во Франции Линетт в трех партиях выиграла у украинки Ангелины Калининой.

Для Слоан это восьмой трофей в карьере и первый с 2022 года.

That magic moment 🤩@SloaneStephens finishes off a brilliant week as the champion in Rouen 👏#OpenRouen pic.twitter.com/0Jdq6tglWU