Обидчица Калининой проиграла. Определена победительница турнира в Руане
Слоан Стивенс обыграла Магду Линетт в трех сетах в финале соревнований WTA 250
21 апреля состоялся финальный матч на турнире WTA 250 в Руане (Франция), который проводится на грунтовых покрытиях в помещении.
В поединке за трофей американская теннисистка Слоан Стивенс (WTA 39) обыграла представительницу Польши Магду Линетт (WTA 60) в трех сетах за 2 часа и 12 минут.
WTA 250 Руан. Грунт в помещении. Финал
Магда Линетт (Польша) – Слоан Стивенс (США) [6] – 1:6, 6:2, 2:6
Это была 4-я встреча соперниц. Стивенс выиграла все очные поединки.
В полуфинале соревнований во Франции Линетт в трех партиях выиграла у украинки Ангелины Калининой.
Для Слоан это восьмой трофей в карьере и первый с 2022 года.
That magic moment 🤩@SloaneStephens finishes off a brilliant week as the champion in Rouen 👏#OpenRouen pic.twitter.com/0Jdq6tglWU— wta (@WTA) April 21, 2024
The way every final should end 🙌@sloanestephens 🤗 @MagdaLinette#OpenRouen pic.twitter.com/9ddJ0Q3Uc2— wta (@WTA) April 21, 2024
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