Калинина в трех сетах уступила Линетт и не сумела пробиться в финал в Руане

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 32) завершила выступления на турнире WTA 250 в Руане (Франция), который проводится на грунтовых покрытиях в помещении.

В 1/2 финала украинка в трех сетах проиграла Магде Линетт (Польша, WTA 60).

WTA 250 Руан. Грунт в помещении. 1/2 финала

Магда Линетт (Польша) – Ангелина Калинина (Украина) [3] – 6:1, 4:6, 6:2

Это была вторая встреча соперниц. Линетт выиграла 2-й очный поединок.

В финале соревнований во Франции Магда сыграет против 6-й сеяной Слован Стивенс, которая в своем полуфинальном матче выбила Каролин Гарсию.

Калинина в третий раз в карьере сыграла в полуфинале на уровне WTA. В 2021 году она вышла в финал соревнований WTA 250 в Будапеште, а в прошлом сезоне боролась за титул на тысячнике в Риме. Все поединки за трофей Ангелина проиграла.

В четвертьфинале Калинина в двух сетах обыграла Мирру Андрееву.

