ФОТО. Миколенко звал врачей. Игрок Эвертона потерял сознание в матче АПЛ

21 апреля состоялся матч 34-го тура АПЛ 2023/24 между командами «Эвертон» и «Ноттингем Форест». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля.

Украинский защитник «ирисок» Виталий Миколенко вышел в стартовом составе и отыграл всю встречу.

На 90+3-й минуте поединка произошел неприятный инцидент. Футболист гостей Морган Гиббс-Уайт влетел головой в игрока хозяев Бету, который был первым на мяче.

Португальский нападающий потерял сознание. Его унесли с поля. Миколенко наблюдал за ситуацией на поле и вместе с другими игроками «Эвертона» сразу же начал звать врачей.

Гиббс-Уайт продолжил встречу и не был наказан желтой карточкой.

Уже после завершения матча пресс-служба «Эвертона» проинформировала о состоянии здоровья Бету:

«Мы можем подтвердить, что Бету потерял сознание и был доставлен в больницу в качестве меры предосторожности».

We can confirm that Beto was knocked unconscious and has been taken to hospital as a precaution.



