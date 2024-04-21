ФОТО. Миколенко звал врачей. Игрок Эвертона потерял сознание в матче АПЛ
21 апреля «ириски» обыграли «Ноттингем Форест» 2:0, Бету получил травму
21 апреля состоялся матч 34-го тура АПЛ 2023/24 между командами «Эвертон» и «Ноттингем Форест». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля.
Украинский защитник «ирисок» Виталий Миколенко вышел в стартовом составе и отыграл всю встречу.
На 90+3-й минуте поединка произошел неприятный инцидент. Футболист гостей Морган Гиббс-Уайт влетел головой в игрока хозяев Бету, который был первым на мяче.
Португальский нападающий потерял сознание. Его унесли с поля. Миколенко наблюдал за ситуацией на поле и вместе с другими игроками «Эвертона» сразу же начал звать врачей.
Гиббс-Уайт продолжил встречу и не был наказан желтой карточкой.
Уже после завершения матча пресс-служба «Эвертона» проинформировала о состоянии здоровья Бету:
«Мы можем подтвердить, что Бету потерял сознание и был доставлен в больницу в качестве меры предосторожности».
ФОТО. Миколенко звал врачей. Игрок Эвертона потерял сознание в матче АПЛ
We can confirm that Beto was knocked unconscious and has been taken to hospital as a precaution.— Everton (@Everton) April 21, 2024
We're all with you, big man. 💙 pic.twitter.com/hcRabTdSV3
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