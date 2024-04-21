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Англия
21 апреля 2024, 18:36 | Обновлено 21 апреля 2024, 18:37
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ФОТО. Миколенко звал врачей. Игрок Эвертона потерял сознание в матче АПЛ

21 апреля «ириски» обыграли «Ноттингем Форест» 2:0, Бету получил травму

21 апреля 2024, 18:36 | Обновлено 21 апреля 2024, 18:37
1450
0
ФОТО. Миколенко звал врачей. Игрок Эвертона потерял сознание в матче АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine

21 апреля состоялся матч 34-го тура АПЛ 2023/24 между командами «Эвертон» и «Ноттингем Форест». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев поля.

Украинский защитник «ирисок» Виталий Миколенко вышел в стартовом составе и отыграл всю встречу.

На 90+3-й минуте поединка произошел неприятный инцидент. Футболист гостей Морган Гиббс-Уайт влетел головой в игрока хозяев Бету, который был первым на мяче.

Португальский нападающий потерял сознание. Его унесли с поля. Миколенко наблюдал за ситуацией на поле и вместе с другими игроками «Эвертона» сразу же начал звать врачей.

Гиббс-Уайт продолжил встречу и не был наказан желтой карточкой.

Уже после завершения матча пресс-служба «Эвертона» проинформировала о состоянии здоровья Бету:

«Мы можем подтвердить, что Бету потерял сознание и был доставлен в больницу в качестве меры предосторожности».

ФОТО. Миколенко звал врачей. Игрок Эвертона потерял сознание в матче АПЛ

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Стала известна оценка Миколенко за принципиальный матч Эвертона в АПЛ
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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