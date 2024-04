Печальный результат. Команда АПЛ установила антирекорд чемпионата

Команда АПЛ «Шеффилд Юнайтед» в матче чемпионата Англии проиграла «Бернли» со счетом 1:4 и стала первой в истории турнира, пропустившей 50+ голов на своем поле в течение одного сезона.

А до конца сезона «Шеффилду» осталось провести еще 5 туров. Если говорить про элитный дивизион Англии за всю историю, то такая же катастрофическая ситуация с пропущенными голами дома была у «Астон Виллы» в сезоне 1935/36.

«Шеффилд Юнайтед» с 16 очками остается главным аутсайдером чемпионата.

Sheffield United are the first side in Premier League history to concede 50+ home goals in a single season.



The only side to concede more at home in a top-flight league campaign in English football history are Aston Villa in 1935/36 (56). 👀 pic.twitter.com/SUp2R6VrAK