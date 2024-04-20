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  4. Печальный результат. Команда АПЛ установила антирекорд чемпионата
Англия
20 апреля 2024, 19:25 |
629
0

Печальный результат. Команда АПЛ установила антирекорд чемпионата

Еще никто в истории турнира не пропускал 50+ голов дома

20 апреля 2024, 19:25 |
629
0
Печальный результат. Команда АПЛ установила антирекорд чемпионата
Getty Images/Global Images Ukraine

Команда АПЛ «Шеффилд Юнайтед» в матче чемпионата Англии проиграла «Бернли» со счетом 1:4 и стала первой в истории турнира, пропустившей 50+ голов на своем поле в течение одного сезона.

А до конца сезона «Шеффилду» осталось провести еще 5 туров. Если говорить про элитный дивизион Англии за всю историю, то такая же катастрофическая ситуация с пропущенными голами дома была у «Астон Виллы» в сезоне 1935/36.

«Шеффилд Юнайтед» с 16 очками остается главным аутсайдером чемпионата.

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Шеффилд Юнайтед чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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