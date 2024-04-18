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  4. ФОТО. Лицо и эмоции Агуэро после сейва Лунин в серии пенальти с Ман Сити
Лига чемпионов
18 апреля 2024, 19:37 |
5496
0

ФОТО. Лицо и эмоции Агуэро после сейва Лунин в серии пенальти с Ман Сити

Украинский вратарь выиграл серию пенальти в матче с «Манчестер Сити»

18 апреля 2024, 19:37 |
5496
0
ФОТО. Лицо и эмоции Агуэро после сейва Лунин в серии пенальти с Ман Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

В среду, 17 апреля, прошел второй матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором сыграли «Манчестер Сити» и мадридский «Реал».

Игра прошла на стадионе «Сити оф Манчестер» в Манчестере. В основное время команды сыграли вничью 1:1 и игра перешла в овертайм, а затем и в серию пенальти, которую выиграл «Реал» (4:3).

В послематчевой серии одиннадцатиметровых украинский вратарь Андрей Лунин совершил два сейва, что позволило «Реалу» победить и выйти в полуфинал турнира.

За этим поединком вживую наблюдал легендарный нападающий Серхио Агуэро, являющийся лучшим бомбардиром в истории «Манчестер Сити». Аргентинец был шокирован после сейвов Лунина в серии послематчевых одиннадцатиметровых.

ФОТО. Лицо и эмоции Агуэро после сейва Лунин в серии пенальти с Ман Сити

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фото Реал Мадрид Манчестер Сити Андрей Лунин Лига чемпионов Манчестер Сити - Реал Серхио Агуэро
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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