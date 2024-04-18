ФОТО. Лицо и эмоции Агуэро после сейва Лунин в серии пенальти с Ман Сити
Украинский вратарь выиграл серию пенальти в матче с «Манчестер Сити»
В среду, 17 апреля, прошел второй матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором сыграли «Манчестер Сити» и мадридский «Реал».
Игра прошла на стадионе «Сити оф Манчестер» в Манчестере. В основное время команды сыграли вничью 1:1 и игра перешла в овертайм, а затем и в серию пенальти, которую выиграл «Реал» (4:3).
В послематчевой серии одиннадцатиметровых украинский вратарь Андрей Лунин совершил два сейва, что позволило «Реалу» победить и выйти в полуфинал турнира.
За этим поединком вживую наблюдал легендарный нападающий Серхио Агуэро, являющийся лучшим бомбардиром в истории «Манчестер Сити». Аргентинец был шокирован после сейвов Лунина в серии послематчевых одиннадцатиметровых.
ФОТО. Лицо и эмоции Агуэро после сейва Лунин в серии пенальти с Ман Сити
Sergio Agüero’s reaction to the Real Madrid vs Manchester City penalty shoot-out.— TC (@totalcristiano) April 18, 2024
This is a masterpiece. 😂 pic.twitter.com/kxR3fSQ11q
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Место в воротах символической команды занял Мануэль Нойер
Смотрите самые интересные моменты ответного матча главного еврокубка