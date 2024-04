В среду, 17 апреля, прошел второй матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором сыграли «Манчестер Сити» и мадридский «Реал».

Игра прошла на стадионе «Сити оф Манчестер» в Манчестере. В основное время команды сыграли вничью 1:1 и игра перешла в овертайм, а затем и в серию пенальти, которую выиграл «Реал» (4:3).

В послематчевой серии одиннадцатиметровых украинский вратарь Андрей Лунин совершил два сейва, что позволило «Реалу» победить и выйти в полуфинал турнира.

За этим поединком вживую наблюдал легендарный нападающий Серхио Агуэро, являющийся лучшим бомбардиром в истории «Манчестер Сити». Аргентинец был шокирован после сейвов Лунина в серии послематчевых одиннадцатиметровых.

ФОТО. Лицо и эмоции Агуэро после сейва Лунин в серии пенальти с Ман Сити





Sergio Agüero’s reaction to the Real Madrid vs Manchester City penalty shoot-out.



This is a masterpiece. 😂 pic.twitter.com/kxR3fSQ11q