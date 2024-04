Насмотрелся на Зинченко? Игрок Милана создал команду по CS2

Известный датский футболист Симон Кьер огласил, что создал команду в дисциплине CS2.

Защитник «Милана» сообщил, что его команда будет иметь название WOPA Esports. Пока что клуб будет играть только в дисциплине CS2.

WOPA Esport дебютирует в датской лиге Dust2.dk Ligaen Season 26. Симон и сам любит играть в Counter-Strike. Футболист рассказал, что в будущем планирует открытие также и женской команды.

Ранее стало известно, что он уйдет из итальянского гранда в конце сезона. За карьеру Кьер играл за «Мидтьюлланд», «Палермо», «Вольфсбург», «Рому», «Лилль», «Фенербахче», «Севилью» и «Аталанту». Портал transfermarkt оценивает 35-летнего центрбека в 2 млн евро.

"I love playing Counter-Strike myself, and I hope to be able to help young girls and boys find and cultivate their passion."



