Капитан сборной Дании покинет Милан в конце сезона

Капитан сборной Дании Симон Кьер покинет «Милан» в конце нынешнего сезона. Об этом сообщает итальянское издание Corriere dello Sport.

Контракт 34-летнего центрального защитника истекает в конце нынешнего сезона, клуб не собирается предлагать игроку новое соглашение. Кьер покинет «Милан» на правах свободного агента.

Опытный защитник выступает за «Милан» с января 2020 года. В нынешнем сезоне на его счету 13 матчей за «россонери» во всех турнирах, в которых он отличился 1 ассистом.

Напомним, летом «Милан», скорее всего, покинет главный тренер команды, Стефано Пиоли.