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  4. Капитан сборной Дании покинет Милан в конце сезона
Италия
17 января 2024, 14:36 |
498
0

Капитан сборной Дании покинет Милан в конце сезона

Контракт с Симоном Кьером не будет продлен

17 января 2024, 14:36 |
498
0
Капитан сборной Дании покинет Милан в конце сезона
Getty Images/Global Images Ukraine. Симон Кьер

Капитан сборной Дании Симон Кьер покинет «Милан» в конце нынешнего сезона. Об этом сообщает итальянское издание Corriere dello Sport.

Контракт 34-летнего центрального защитника истекает в конце нынешнего сезона, клуб не собирается предлагать игроку новое соглашение. Кьер покинет «Милан» на правах свободного агента.

Опытный защитник выступает за «Милан» с января 2020 года. В нынешнем сезоне на его счету 13 матчей за «россонери» во всех турнирах, в которых он отличился 1 ассистом.

Напомним, летом «Милан», скорее всего, покинет главный тренер команды, Стефано Пиоли.

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Симон Кьер Милан свободный агент
Источник Corriere dello Sport
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