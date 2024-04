В среду, 17 апреля, проходит второй матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором встречаются «Манчестер Сити» и мадридский «Реал».

Игра проходит на стадионе «Сити оф Манчестер» в Манчестере.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В первом матче в Мадриде команды провели феерический поединок, завершившийся в результативную ничью 3:3. Победитель этого двухматчевого противостояния сыграет в полуфинале с триумфатором пары «Арсенал» – «Бавария».

После первого тайма «Реал» благодаря голу Родриго на 12-й минуте побеждает со счетом 1:0.

На 45-й минуте звездный полузащитник «горожан» Кевин де Брюйне мог забить супергол с углового, однако Андрей Лунин совершил эффектный сейв. В украинского вратаря три сейва после первого тайма.

ВИДЕО. Де Брюйне мог забить супергол из углового. Лунин снова спас Реал

