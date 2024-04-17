ВИДЕО. Де Брюйне мог забить супергол из углового. Лунин снова спас Реал
«Галактикос» побеждают «Манчестер Сити» после первого тайма
В среду, 17 апреля, проходит второй матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором встречаются «Манчестер Сити» и мадридский «Реал».
Игра проходит на стадионе «Сити оф Манчестер» в Манчестере.
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В первом матче в Мадриде команды провели феерический поединок, завершившийся в результативную ничью 3:3. Победитель этого двухматчевого противостояния сыграет в полуфинале с триумфатором пары «Арсенал» – «Бавария».
После первого тайма «Реал» благодаря голу Родриго на 12-й минуте побеждает со счетом 1:0.
На 45-й минуте звездный полузащитник «горожан» Кевин де Брюйне мог забить супергол с углового, однако Андрей Лунин совершил эффектный сейв. В украинского вратаря три сейва после первого тайма.
ВИДЕО. Де Брюйне мог забить супергол из углового. Лунин снова спас Реал
LUNIN IS THE BEST GK ITW pic.twitter.com/F3GcPKZcpI— Dr Yash (@YashRMFC) April 17, 2024
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