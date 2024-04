17 апреля в 22:00 в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов играют «Бавария» Мюнхен и «Арсенал» Лондон.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ответный поединок проходит в Мюнхене на «Альянц Арене». Неделей ранее в Лондоне на «Эмирейтс» была зафиксирована ничья (2:2).

За канониров выступает украинский футболист Александр Зинченко. Он заявлен в резерве гостей.

Сыграет ли Зинченко? Стали известны стартовые составы Баварии и Арсенала

Бавария: Нойер, Киммих, Дайер, де Лигт, Мазрауи, Лаймер, Мусиала, Горецка, Сане, Геррейру, Кейн.

Запас: Перец, Ульрайх, Упамекано, Ким Мин Дже, Шупо-Мотинг, Сарагоса, Мюллер, Тель, Павлович.

Арсенал: Райя, Уайт, Габриэл, Салиба, Томиясу, Эдегор, Жоржиньо, Райс, Сака, Мартинелли, Хаверц.

Запас: Рэмсдейл, Хейн, Парти, Жезус, Смит-Роу, Нкетиа, Кивер, Троссард, Виейра, Нелсон, Эль-Ненни, Зинченко.

🟢 𝗧𝗘𝗔𝗠𝙉𝙀𝙒𝙎 🔵



🧱 Tomiyasu returns at left-back

⚖️ Jorginho in the middle

⚡️ Martinelli on the wing



Time to stand up and be counted, Gunners 👊 pic.twitter.com/F9dL4WZEtz