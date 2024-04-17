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Лига чемпионов
17 апреля 2024, 20:50 | Обновлено 17 апреля 2024, 21:12
2519
5

Сыграет ли Зинченко? Стали известны стартовые составы Баварии и Арсенала

17 апреля в 22:00 пройдет ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов

17 апреля 2024, 20:50 | Обновлено 17 апреля 2024, 21:12
2519
5
Сыграет ли Зинченко? Стали известны стартовые составы Баварии и Арсенала

17 апреля в 22:00 в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов играют «Бавария» Мюнхен и «Арсенал» Лондон.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ответный поединок проходит в Мюнхене на «Альянц Арене». Неделей ранее в Лондоне на «Эмирейтс» была зафиксирована ничья (2:2).

За канониров выступает украинский футболист Александр Зинченко. Он заявлен в резерве гостей.

Сыграет ли Зинченко? Стали известны стартовые составы Баварии и Арсенала

Бавария: Нойер, Киммих, Дайер, де Лигт, Мазрауи, Лаймер, Мусиала, Горецка, Сане, Геррейру, Кейн.

Запас: Перец, Ульрайх, Упамекано, Ким Мин Дже, Шупо-Мотинг, Сарагоса, Мюллер, Тель, Павлович.

Арсенал: Райя, Уайт, Габриэл, Салиба, Томиясу, Эдегор, Жоржиньо, Райс, Сака, Мартинелли, Хаверц.

Запас: Рэмсдейл, Хейн, Парти, Жезус, Смит-Роу, Нкетиа, Кивер, Троссард, Виейра, Нелсон, Эль-Ненни, Зинченко.

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Арсенал Лондон Бавария Александр Зинченко Лига чемпионов Бавария - Арсенал стартовые составы
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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Harun Bakircioğlu
Жезуса и Зинченко на скамейку. С чего бы это?
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+1
anacreon
Най буде. Бо потім пропустять і скажуть, що через Зіну. Вийде у другому таймі, рятувати, коли Арсенал буде програвати.
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+1
Показать Скрыть 1 ответ
Octopus
Ну хотя бы Хаверца поставили на то место, где он приблизительно должен быть. Авось и выгорит сегодня у Арсенала что-нибудь.
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0
fifa2020
Тут все правильно, а то Зінченко останнім часом забуває, що він захисник, лізе на позицію правого вінгера (як ти баран швидко повернешся по діагоналі на позицію лівого захисника при контратаці?), центрального півзахисника (тут ще ладно, деколи можна), нападаючого, як ідіот який хоче щоб його викинули з Арсеналу)
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-1
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