Сыграет ли Зинченко? Стали известны стартовые составы Баварии и Арсенала
17 апреля в 22:00 пройдет ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов
17 апреля в 22:00 в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов играют «Бавария» Мюнхен и «Арсенал» Лондон.
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Ответный поединок проходит в Мюнхене на «Альянц Арене». Неделей ранее в Лондоне на «Эмирейтс» была зафиксирована ничья (2:2).
За канониров выступает украинский футболист Александр Зинченко. Он заявлен в резерве гостей.
Сыграет ли Зинченко? Стали известны стартовые составы Баварии и Арсенала
Бавария: Нойер, Киммих, Дайер, де Лигт, Мазрауи, Лаймер, Мусиала, Горецка, Сане, Геррейру, Кейн.
Запас: Перец, Ульрайх, Упамекано, Ким Мин Дже, Шупо-Мотинг, Сарагоса, Мюллер, Тель, Павлович.
Арсенал: Райя, Уайт, Габриэл, Салиба, Томиясу, Эдегор, Жоржиньо, Райс, Сака, Мартинелли, Хаверц.
Запас: Рэмсдейл, Хейн, Парти, Жезус, Смит-Роу, Нкетиа, Кивер, Троссард, Виейра, Нелсон, Эль-Ненни, Зинченко.
𝐒𝐭𝐚𝐫𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐗𝐈 🆚 @Arsenal ✨#packmas #FCBARS pic.twitter.com/wFsUZ8NChT— FC Bayern Munich (@FCBayernEN) April 17, 2024
🟢 𝗧𝗘𝗔𝗠𝙉𝙀𝙒𝙎 🔵— Arsenal (@Arsenal) April 17, 2024
🧱 Tomiyasu returns at left-back
⚖️ Jorginho in the middle
⚡️ Martinelli on the wing
Time to stand up and be counted, Gunners 👊 pic.twitter.com/F9dL4WZEtz
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