В понедельник, 15 апреля, состоялся матч 33-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретились «Челси» и «Эвертон».

Игра прошла в Лондоне на стадионе «Стемфорд Бридж» и завершилась разгромной победой «Челси» со счетом 6:0.

На 64-й минуте лондонский клуб заработал пенальти, однако между игроками «пенсионеров» возник конфликт за право, кто будет пробивать одиннадцатиметровый. Николаса Джексона и Нони Мадуэке возмутило, что пенальти хотел исполнить Коул Палмер. Джексон даже попытался отобрать мяч у Палмера, но англичанин оттолкнул его.

В результате пенальти пробил все-таки Палмер, который был точным и сравнялся с Эрлингом Холандом в списке лучших бомбардиров АПЛ, у обоих теперь по 20 голов.

ВИДЕО. Футболисты Челси чуть не подрались за право пробить пенальти

Madueke and Jackson were fuming that Cole Palmer took the penalty 😳



Nicolas Jackson also refused to celebrate with him after he converted 😬pic.twitter.com/JUWW8Y55LQ