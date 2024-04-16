ВИДЕО. Футболисты Челси чуть не подрались за право пробить пенальти
Коул Палмер реализовал одиннадцатиметровый на 64-й минуте
В понедельник, 15 апреля, состоялся матч 33-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретились «Челси» и «Эвертон».
Игра прошла в Лондоне на стадионе «Стемфорд Бридж» и завершилась разгромной победой «Челси» со счетом 6:0.
На 64-й минуте лондонский клуб заработал пенальти, однако между игроками «пенсионеров» возник конфликт за право, кто будет пробивать одиннадцатиметровый. Николаса Джексона и Нони Мадуэке возмутило, что пенальти хотел исполнить Коул Палмер. Джексон даже попытался отобрать мяч у Палмера, но англичанин оттолкнул его.
В результате пенальти пробил все-таки Палмер, который был точным и сравнялся с Эрлингом Холандом в списке лучших бомбардиров АПЛ, у обоих теперь по 20 голов.
ВИДЕО. Футболисты Челси чуть не подрались за право пробить пенальти
Madueke and Jackson were fuming that Cole Palmer took the penalty 😳— Project Football EPL (@ProjectEPL) April 15, 2024
Nicolas Jackson also refused to celebrate with him after he converted 😬pic.twitter.com/JUWW8Y55LQ
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