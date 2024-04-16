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  4. ВИДЕО. Футболисты Челси чуть не подрались за право пробить пенальти
Англия
16 апреля 2024, 00:07 |
1206
3

ВИДЕО. Футболисты Челси чуть не подрались за право пробить пенальти

Коул Палмер реализовал одиннадцатиметровый на 64-й минуте

16 апреля 2024, 00:07 |
1206
3
ВИДЕО. Футболисты Челси чуть не подрались за право пробить пенальти
Getty Images/Global Images Ukraine. Коул Палмер

В понедельник, 15 апреля, состоялся матч 33-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретились «Челси» и «Эвертон».

Игра прошла в Лондоне на стадионе «Стемфорд Бридж» и завершилась разгромной победой «Челси» со счетом 6:0.

На 64-й минуте лондонский клуб заработал пенальти, однако между игроками «пенсионеров» возник конфликт за право, кто будет пробивать одиннадцатиметровый. Николаса Джексона и Нони Мадуэке возмутило, что пенальти хотел исполнить Коул Палмер. Джексон даже попытался отобрать мяч у Палмера, но англичанин оттолкнул его.

В результате пенальти пробил все-таки Палмер, который был точным и сравнялся с Эрлингом Холандом в списке лучших бомбардиров АПЛ, у обоих теперь по 20 голов.

ВИДЕО. Футболисты Челси чуть не подрались за право пробить пенальти

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Николас Джексон Нони Мадуэке Коул Палмер пенальти Эвертон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Челси Челси - Эвертон
Источник Sport.ua
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Комментарии 3
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Alehandro
Штатний пенальтист, що претендує на покер у матчі та звання кращого бомбардира сезону в АПЛ, сам заробив пенальті і має першочергове право на пробиття, а ці шкварки кудись лізуть. Шо відбувається? Почетіно мав у наступному ж моменті замінити як Мадуеке, так і Джексона, бо перш за все це свідчить про те, що тренер не контролює команду на полі. А ця мямля стоїть шмарклі жує...
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+2
Octopus
Палмер догнал Холанда в списке бомбардиров, а эти мадуеки с джексонами только под ногами мешаются
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+2
KirTheKing
тут конфликт глубже. черные (мадуэке, джексон) против белых. плюс черные руку подняли на белого штатного пенальтиста !! это говорит о нездоровой атмосфере в команде. явный просчет почеттино..
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+2
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