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  4. Источник: нападающий Ман Юнайтед покинет клуб после завершения сезона
Англия
15 апреля 2024, 18:07 |
1003
0

Источник: нападающий Ман Юнайтед покинет клуб после завершения сезона

Антони Марсьяль уйдет свободным агентом

15 апреля 2024, 18:07 |
1003
0
Источник: нападающий Ман Юнайтед покинет клуб после завершения сезона
Getty Images/Global Images Ukraine. Антони Марсьяль

Французский нападающий английского «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль точно покинет клуб после завершения сезона 2023/24, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, 28-летний футболист выберет себе следующий клуб в ближайшие месяцы. Из «МЮ» он уйдет на правах свободного агента.

В этой кампании Антони Марсьяль провел 19 матчей за «красных дьяволов», отметившись 2 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 10 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Антони Марсьяль предложил свои услуги «Интеру» (Милан).

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Антони Марсьяль Манчестер Юнайтед трансферы трансферы АПЛ свободный агент Фабрицио Романо
Источник Фабрицио Романо
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