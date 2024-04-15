Источник: нападающий Ман Юнайтед покинет клуб после завершения сезона
Антони Марсьяль уйдет свободным агентом
Французский нападающий английского «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль точно покинет клуб после завершения сезона 2023/24, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, 28-летний футболист выберет себе следующий клуб в ближайшие месяцы. Из «МЮ» он уйдет на правах свободного агента.
В этой кампании Антони Марсьяль провел 19 матчей за «красных дьяволов», отметившись 2 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 10 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Антони Марсьяль предложил свои услуги «Интеру» (Милан).
🔴🇫🇷 Anthony Martial will leave Man United at the end of the season, no doubts.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 15, 2024
He’s gonna pick his fav option as next club in the coming months, now focused on recovery. pic.twitter.com/OXTQZziE8D
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