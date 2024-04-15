Источник: нападающий Ман Юнайтед покинет клуб после завершения сезона

Французский нападающий английского «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль точно покинет клуб после завершения сезона 2023/24, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, 28-летний футболист выберет себе следующий клуб в ближайшие месяцы. Из «МЮ» он уйдет на правах свободного агента.

В этой кампании Антони Марсьяль провел 19 матчей за «красных дьяволов», отметившись 2 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 10 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Антони Марсьяль предложил свои услуги «Интеру» (Милан).