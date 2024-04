14 апреля состоялся матч 29-го тура Бундеслиги между командами «Байер» и «Вердер». Игра завершилась со счетом 5:0 в пользу хозяев.

Голами за «фармацевтов» отличились Виктор Бонифасе (25, пен.), Гранит Джака (60), а хет-трик оформил Флориан Вирц (68, 83, 90).

Благодаря этой победе подопечные Хаби Алонсо досрочно стали чемпионами Германии 2023/24. «Байер» впервые в истории выиграл титул Бундеслиги. У клуба за 119-летнюю историю теперь 3 трофея. Кроме Серебряной салатницы 2023/24, на счету «Неверкузена» Кубок УЕФА 1987/88 и Кубок Германии 1992/93.

После 5-го гола, который оформил Флориан Вирц, болельщики выбежали на поле. Рефери дал финальный свисток даже не компенсировав ни секунды к основному времени.

Фанатов было невозможно увести с поля. Еще раз: Байер – чемпион Германии 2023/24!

ФОТО. Безумство Леверкузена! Фаны выбежали на поле после 5-го гола Байера

ВИДЕО. Безумство Леверкузена! Фаны выбежали на поле после 5-го гола Байера

The moment Bayer Leverkusen fans stormed the pitch after WINNING their first ever Bundesliga…



👏👏👏 pic.twitter.com/9Ee6TwZL3y