Постоянные проблемы. Барселона планирует избавиться от футболиста

Руководство «Барселоны» рассматривает продажу датского защитника Андреаса Кристенсена, сообщает Fichajes.

По информации источника, спортивный директор испанского гранда Деку устал от постоянных проблем 28-летнего футболиста с травмами. В клубе уже нашли замену на случай продажи Андреаса: клуб подпишет немецкого защитника леверкузенского «Байера» Джонатана Та.

Клубы Серии А и АПЛ следят за ситуацией вокруг Кристенсена.

В текущем сезоне Андреас Кристенсен провел 26 минут на клубном уровне. Веб-портал Tranfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что игроки «Барселоны» не хотят видеть суперзвезду в команде.