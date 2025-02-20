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Испания
20 февраля 2025, 21:11 |
1011
0

Постоянные проблемы. Барселона планирует избавиться от футболиста

Андреас Кристенсен может покинуть испанский гранд

20 февраля 2025, 21:11 |
1011
0
Постоянные проблемы. Барселона планирует избавиться от футболиста
Getty Images/Global Images Ukraine. Андреас Кристенсен

Руководство «Барселоны» рассматривает продажу датского защитника Андреаса Кристенсена, сообщает Fichajes.

По информации источника, спортивный директор испанского гранда Деку устал от постоянных проблем 28-летнего футболиста с травмами. В клубе уже нашли замену на случай продажи Андреаса: клуб подпишет немецкого защитника леверкузенского «Байера» Джонатана Та.

Клубы Серии А и АПЛ следят за ситуацией вокруг Кристенсена.

В текущем сезоне Андреас Кристенсен провел 26 минут на клубном уровне. Веб-портал Tranfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что игроки «Барселоны» не хотят видеть суперзвезду в команде.

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Даниил Кирияка Источник: Fichajes.net
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