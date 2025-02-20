Постоянные проблемы. Барселона планирует избавиться от футболиста
Андреас Кристенсен может покинуть испанский гранд
Руководство «Барселоны» рассматривает продажу датского защитника Андреаса Кристенсена, сообщает Fichajes.
По информации источника, спортивный директор испанского гранда Деку устал от постоянных проблем 28-летнего футболиста с травмами. В клубе уже нашли замену на случай продажи Андреаса: клуб подпишет немецкого защитника леверкузенского «Байера» Джонатана Та.
Клубы Серии А и АПЛ следят за ситуацией вокруг Кристенсена.
В текущем сезоне Андреас Кристенсен провел 26 минут на клубном уровне. Веб-портал Tranfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что игроки «Барселоны» не хотят видеть суперзвезду в команде.
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