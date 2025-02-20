Не верят. Игроки Барселоны не хотят видеть суперзвезду в команде
Футболисты испанского гранда не горят желанием видеть в команде Йозуа Киммиха
Игроки «Барселоны» не хотят видеть в команде немецкого полузащитника мюнхенской «Баварии» Йозуа Киммиха, сообщает El Nacional.
По информации источника, футболисты испанского гранда не хотят видеть 30-летнего футболиста в команде, не веря в то, что он нужен команде. Руководство клуба наоборот же заинтересовано в подписании игрока, чей контракт с немецким грандом истекает летом этого года.
В текущем сезоне Йозуа Киммих провел 35 матчей, забил 1 гол и отдал 10 ассистов. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 50 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что «Барселона» нацелилась на игрока «Арсенала».
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