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Испания
20 февраля 2025, 20:02 | Обновлено 20 февраля 2025, 20:03
1068
1

Не верят. Игроки Барселоны не хотят видеть суперзвезду в команде

Футболисты испанского гранда не горят желанием видеть в команде Йозуа Киммиха

20 февраля 2025, 20:02 | Обновлено 20 февраля 2025, 20:03
1068
1
Не верят. Игроки Барселоны не хотят видеть суперзвезду в команде
Getty Images/Global Images Ukraine. Йозуа Киммих

Игроки «Барселоны» не хотят видеть в команде немецкого полузащитника мюнхенской «Баварии» Йозуа Киммиха, сообщает El Nacional.

По информации источника, футболисты испанского гранда не хотят видеть 30-летнего футболиста в команде, не веря в то, что он нужен команде. Руководство клуба наоборот же заинтересовано в подписании игрока, чей контракт с немецким грандом истекает летом этого года.

В текущем сезоне Йозуа Киммих провел 35 матчей, забил 1 гол и отдал 10 ассистов. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 50 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» нацелилась на игрока «Арсенала».

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Даниил Кирияка Источник: El Nacional
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