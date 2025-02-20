Не верят. Игроки Барселоны не хотят видеть суперзвезду в команде

Игроки «Барселоны» не хотят видеть в команде немецкого полузащитника мюнхенской «Баварии» Йозуа Киммиха, сообщает El Nacional.

По информации источника, футболисты испанского гранда не хотят видеть 30-летнего футболиста в команде, не веря в то, что он нужен команде. Руководство клуба наоборот же заинтересовано в подписании игрока, чей контракт с немецким грандом истекает летом этого года.

В текущем сезоне Йозуа Киммих провел 35 матчей, забил 1 гол и отдал 10 ассистов. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 50 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» нацелилась на игрока «Арсенала».