Серьезная потеря для Зинченко. Барселона нацелилась на игрока Арсенала
Томас Партей привлекает внимание испанского гранда
Ганский полузащитник лондонского «Арсенала» Томас Партей привлекает внимание каталонской «Барселоны», сообщает Fichajes.
По информации источника, испанский гранд рассматривает трансфер 31-летнего футболиста, контракт которого с английским грандом истекает летом 2025 года.
Томасом также интересуется туринский «Ювентус».
В «Арсенале» выступает украинский защитник Александр Зинченко.
В текущем сезоне Томас Партей провел 37 матчей на клубном уровне, забил 3 гола и отдал 3 ассиста. веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что Ламин Ямал обвинил Лунина во лжи.
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