Ганский полузащитник лондонского «Арсенала» Томас Партей привлекает внимание каталонской «Барселоны», сообщает Fichajes.

По информации источника, испанский гранд рассматривает трансфер 31-летнего футболиста, контракт которого с английским грандом истекает летом 2025 года.

Томасом также интересуется туринский «Ювентус».

В «Арсенале» выступает украинский защитник Александр Зинченко.

В текущем сезоне Томас Партей провел 37 матчей на клубном уровне, забил 3 гола и отдал 3 ассиста. веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что Ламин Ямал обвинил Лунина во лжи.