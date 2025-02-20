Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Серьезная потеря для Зинченко. Барселона нацелилась на игрока Арсенала
Англия
20 февраля 2025, 19:27 |
744
0

Серьезная потеря для Зинченко. Барселона нацелилась на игрока Арсенала

Томас Партей привлекает внимание испанского гранда

20 февраля 2025, 19:27 |
744
0
Серьезная потеря для Зинченко. Барселона нацелилась на игрока Арсенала
Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Партей

Ганский полузащитник лондонского «Арсенала» Томас Партей привлекает внимание каталонской «Барселоны», сообщает Fichajes.

По информации источника, испанский гранд рассматривает трансфер 31-летнего футболиста, контракт которого с английским грандом истекает летом 2025 года.

Томасом также интересуется туринский «Ювентус».

В «Арсенале» выступает украинский защитник Александр Зинченко.

В текущем сезоне Томас Партей провел 37 матчей на клубном уровне, забил 3 гола и отдал 3 ассиста. веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что Ламин Ямал обвинил Лунина во лжи.

По теме:
Полесье подписало Рафаэла Нунеса. Известны подробности сделки
Впервые с 2014/15 в 1/8 финала ЛЧ выступит лишь одна итальянская команда
Не верят. Игроки Барселоны не хотят видеть суперзвезду в команде
Томас Партей Барселона Арсенал Лондон трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги Александр Зинченко Ювентус трансферы Серии A
Даниил Кирияка Источник: Fichajes.net
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Он этого не говорит». Ямал обвинил Лунина во лжи
Футбол | 20 февраля 2025, 15:00 7
«Он этого не говорит». Ямал обвинил Лунина во лжи
«Он этого не говорит». Ямал обвинил Лунина во лжи

Игрок «Барселоны» вспомнил прошлогодний матч с «Реалом»

ВИДЕО. Как он попал туда? Необычный гость на тренировке Шахтера
Футбол | 20 февраля 2025, 17:14 14
ВИДЕО. Как он попал туда? Необычный гость на тренировке Шахтера
ВИДЕО. Как он попал туда? Необычный гость на тренировке Шахтера

Пресс-служба клуба сняла животное на сборах

АЛЬ-ШЕЙХ: «Я больше не хочу это видеть в боксе»
Бокс | 20.02.2025, 07:35
АЛЬ-ШЕЙХ: «Я больше не хочу это видеть в боксе»
АЛЬ-ШЕЙХ: «Я больше не хочу это видеть в боксе»
Есть ли Довбик? Известны стартовые составы на матч Рома – Порту
Футбол | 20.02.2025, 18:37
Есть ли Довбик? Известны стартовые составы на матч Рома – Порту
Есть ли Довбик? Известны стартовые составы на матч Рома – Порту
Гвардиола признался, почему не выпустил Холанда в старте против Реала
Футбол | 19.02.2025, 22:19
Гвардиола признался, почему не выпустил Холанда в старте против Реала
Гвардиола признался, почему не выпустил Холанда в старте против Реала
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Определены участники 1/8 финала Лиги чемионов. Кто на кого может попасть?
Определены участники 1/8 финала Лиги чемионов. Кто на кого может попасть?
20.02.2025, 06:23 15
Футбол
Трубин огорчил. Бенфика и Монако в ответном матче ЛЧ устроили перестрелку
Трубин огорчил. Бенфика и Монако в ответном матче ЛЧ устроили перестрелку
19.02.2025, 00:02 44
Футбол
Обидчица Свитолиной разгромила первую ракетку Соболенко на турнире в Дубае
Обидчица Свитолиной разгромила первую ракетку Соболенко на турнире в Дубае
19.02.2025, 19:09 26
Теннис
Александр УСИК: «С этим человеком я провожу больше времени, чем с женой»
Александр УСИК: «С этим человеком я провожу больше времени, чем с женой»
19.02.2025, 08:42
Бокс
Гвардиола назвал главного фаворита ЛЧ после фиаско Ман Сити против Реала
Гвардиола назвал главного фаворита ЛЧ после фиаско Ман Сити против Реала
20.02.2025, 10:54 1
Футбол
Стала известна судьба арбитра, которого обматерил Беллингем
Стала известна судьба арбитра, которого обматерил Беллингем
19.02.2025, 09:13 10
Футбол
Ямал забил 21 гол за первые сто матчей. Сколько было у Месси и Роналду?
Ямал забил 21 гол за первые сто матчей. Сколько было у Месси и Роналду?
19.02.2025, 07:50 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем