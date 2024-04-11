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Лига чемпионов
11 апреля 2024, 04:15 |
852
0

Первые матчи 1/4 финала Лиги чемпионов 23/24 повторили исторический рекорд

Только в Кубке европейских чемпионов 1956/57 забили больше голов: 19 vs 18

11 апреля 2024, 04:15 |
852
0
Первые матчи 1/4 финала Лиги чемпионов 23/24 повторили исторический рекорд
Getty Images/Global Images Ukraine

С 9 по 10 апреля состоялись первые матчи 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА 2023/24.

«Реал» Мадрид сыграл вничью с «Манчестер Сити» 3:3, «Арсенал» расписал мировую с «Баварией» 2:2.

«Барселона» обыграла «ПСЖ» со счетом 3:2, а «Атлетико» Мадрид удержал победу над «Боруссией» Дортмунд 2:1.

8 команд совместно забили 18 голов в четырех играх. Больше голов в первых четвертьфиналах было забито только раз. В кампании 1956/57, когда турнир еще назывался Кубок европейских чемпионов, было оформлено 19 мячей.

18 голов в первых матчах 1/4 финала было также забито в сезоне 2010/11.

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рекорд Лига чемпионов Реал Мадрид Манчестер Сити Реал - Манчестер Сити Арсенал Лондон Бавария Арсенал - Бавария Барселона ПСЖ Барселона - ПСЖ Атлетико Мадрид Боруссия Дортмунд Атлетико - Боруссия Д
Источник Sport.ua
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