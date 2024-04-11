Первые матчи 1/4 финала Лиги чемпионов 23/24 повторили исторический рекорд
Только в Кубке европейских чемпионов 1956/57 забили больше голов: 19 vs 18
С 9 по 10 апреля состоялись первые матчи 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА 2023/24.
«Реал» Мадрид сыграл вничью с «Манчестер Сити» 3:3, «Арсенал» расписал мировую с «Баварией» 2:2.
«Барселона» обыграла «ПСЖ» со счетом 3:2, а «Атлетико» Мадрид удержал победу над «Боруссией» Дортмунд 2:1.
8 команд совместно забили 18 голов в четырех играх. Больше голов в первых четвертьфиналах было забито только раз. В кампании 1956/57, когда турнир еще назывался Кубок европейских чемпионов, было оформлено 19 мячей.
18 голов в первых матчах 1/4 финала было также забито в сезоне 2010/11.
18 - There were 18 goals scored in the first legs of this season's UEFA Champions League quarter-finals, the joint most in a season along with 2010-11. Entertainment. pic.twitter.com/koNm84DyVs— OptaJoe (@OptaJoe) April 10, 2024
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