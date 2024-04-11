18 голов на 8 команд! Состоялись все первые матчи 1/4 финала Лиги чемпионов

С 9 по 10 апреля состоялись первые матчи 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА 2023/24.

«Реал» Мадрид и «Манчестер Сити» выдали безумный поединок на 6 голов. Игра завершилась со счетом 3:3, а украинский голкипер «сливочных» Андрей Лунин вышел в стартовом составе команды.

«Арсенал» на своем поле сыграл вничью с «Баварией» 2:2. Украинец Александр Зинченко, который защищает цвета «канониров», начал встречу на скамейке запасных и появился на поле во втором тайме, заменив Якуба Кивиора.

«Барселона» в гостях вырвала победу у «ПСЖ» 3:2. После первого тайма каталонцы вели 1:0, но на 48-й и 51-й минутах французский коллектив забил дважды (Усман Дембеле и Витинья соответственно). Тем не менее, подопечные Хави все же увезли викторию с «Парк-де-Пренс» благодаря мячам Рафиньи (37, 62) и Андреаса Кристенсена (77).

«Атлетико» Мадрид в столице Испании удержал победу над «Боруссией» Дортмунд 2:1. У «матрасников» забили Родриго Де Пауль (4) и Самуэль Лино (32), а у гостей единственный мяч оформил Себастьян Алле (81).

Ответные поединки 1/4 финала пройдут с 16 по 17 апреля.

Лига чемпионов. Первые матчи. 1/4 финала

09.04. 22:00. Арсенал (Англия) – Бавария (Германия) – 2:2

09.04. 22:00. Реал (Испания) – Манчестер Сити (Англия) – 3:3

10.04. 22:00. Атлетико (Мадрид) – Боруссия Д (Германия) – 2:1

(Мадрид) – Боруссия Д (Германия) – 2:1 10.04. 22:00. ПСЖ (Франция) – Барселона (Испания) – 2:3

Лига чемпионов. Ответные матчи. 1/4 финала

16.04. 22:00. Барселона (Испания) – ПСЖ (Франция)

16.04. 22:00. Боруссия Д (Германия) – Атлетико (Испания)

17.04. 22:00. Бавария (Германия) – Арсенал (Англия)

17.04. 22:00. Манчестер Сити (Англия) – Реал (Испания)

Видеообзор матча Арсенал – Бавария – 2:2

Видеообзор матча Реал – Манчестер Сити – 3:3

Видеообзор матча Атлетико – Боруссия Д – 2:1

Видеообзор матча ПСЖ – Барселона – 2:3