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Лига чемпионов
11 апреля 2024, 00:30 | Обновлено 11 апреля 2024, 00:56
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0

18 голов на 8 команд! Состоялись все первые матчи 1/4 финала Лиги чемпионов

10 апреля победы одержали Барселона и Атлетико, днем ранее зафиксировали 2 ничьи

11 апреля 2024, 00:30 | Обновлено 11 апреля 2024, 00:56
290
0
18 голов на 8 команд! Состоялись все первые матчи 1/4 финала Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

С 9 по 10 апреля состоялись первые матчи 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА 2023/24.

«Реал» Мадрид и «Манчестер Сити» выдали безумный поединок на 6 голов. Игра завершилась со счетом 3:3, а украинский голкипер «сливочных» Андрей Лунин вышел в стартовом составе команды.

«Арсенал» на своем поле сыграл вничью с «Баварией» 2:2. Украинец Александр Зинченко, который защищает цвета «канониров», начал встречу на скамейке запасных и появился на поле во втором тайме, заменив Якуба Кивиора.

«Барселона» в гостях вырвала победу у «ПСЖ» 3:2. После первого тайма каталонцы вели 1:0, но на 48-й и 51-й минутах французский коллектив забил дважды (Усман Дембеле и Витинья соответственно). Тем не менее, подопечные Хави все же увезли викторию с «Парк-де-Пренс» благодаря мячам Рафиньи (37, 62) и Андреаса Кристенсена (77).

«Атлетико» Мадрид в столице Испании удержал победу над «Боруссией» Дортмунд 2:1. У «матрасников» забили Родриго Де Пауль (4) и Самуэль Лино (32), а у гостей единственный мяч оформил Себастьян Алле (81).

Ответные поединки 1/4 финала пройдут с 16 по 17 апреля.

Лига чемпионов. Первые матчи. 1/4 финала

  • 09.04. 22:00. Арсенал (Англия) – Бавария (Германия) – 2:2
  • 09.04. 22:00. Реал (Испания) – Манчестер Сити (Англия) – 3:3
  • 10.04. 22:00. Атлетико (Мадрид) – Боруссия Д (Германия) – 2:1
  • 10.04. 22:00. ПСЖ (Франция) – Барселона (Испания) – 2:3

Лига чемпионов. Ответные матчи. 1/4 финала

  • 16.04. 22:00. Барселона (Испания) – ПСЖ (Франция)
  • 16.04. 22:00. Боруссия Д (Германия) – Атлетико (Испания)
  • 17.04. 22:00. Бавария (Германия) – Арсенал (Англия)
  • 17.04. 22:00. Манчестер Сити (Англия) – Реал (Испания)

Видеообзор матча Арсенал – Бавария – 2:2

Видеообзор матча Реал – Манчестер Сити – 3:3

Видеообзор матча Атлетико – Боруссия Д – 2:1

Видеообзор матча ПСЖ – Барселона – 2:3

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Источник Sport.ua
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