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  4. Топ-клубы АПЛ нацелены на Судакова. Шахтер хочет повторить историю Мудрика
Англия
09 апреля 2024, 16:48 | Обновлено 09 апреля 2024, 18:04
1791
5

Топ-клубы АПЛ нацелены на Судакова. Шахтер хочет повторить историю Мудрика

Ранее была информация об интересе Ливерпуля

09 апреля 2024, 16:48 | Обновлено 09 апреля 2024, 18:04
1791
5
Топ-клубы АПЛ нацелены на Судакова. Шахтер хочет повторить историю Мудрика
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

По информации известного журналиста Николо Скиры, некоторые топ-клубы АПЛ заинтересованы в подписании полузащитника «Шахтера» и сборной Украины Георгия Судакова.

Инсайдер не называет клубы, но ранее чаще всего упоминался «Ливерпуль», который следит за прогрессом Судакова.

Скира сообщает, что «Шахтер» готовится повторить историю с выгодным трансфером Михаила Мудрика в «Челси», на котором клуб без учета бонусов заработал 70 миллионов евро.

Контракт Судакова истекает только в 2028 году, поэтому украинский клуб может быть спокойным. В нынешнем сезоне Георгий забил 7 голов и сделал 3 результативные передачи.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 5
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Sashko57
А я то думаю, что это циркам бронь организовали. Цирк-шапито, а не клуб.
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+2
adidas777
Продовжуються висмоктані з пальця історії, про інетерс усіх клубів АПЛ 
Конкретики правда – нуль!
Але ця тактика реклами від кротів раніше проходила, намагаються її повторити.
 Але після Мудріка безглуздо розраховувати на такий же продаж по грошах.
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+2
Mr Voevudskiy
Все смеялись в прошлый раз, но Ринатыч норм поимел денег
Можем повторить
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0
KIEWADIM
ШД багато бразилів продав, і ті заграли. Ну з Мудриком трохи нагріли аристократів, з ким не бувпє
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0
nick07
ну останні матчі звісно Судаков показав чудову гру, але навряд чи пройде номер як з Мудриком (там ще багато відіграв особистий контакт Рината та Романа). 
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0
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