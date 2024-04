Топ-клубы АПЛ нацелены на Судакова. Шахтер хочет повторить историю Мудрика

По информации известного журналиста Николо Скиры, некоторые топ-клубы АПЛ заинтересованы в подписании полузащитника «Шахтера» и сборной Украины Георгия Судакова.

Инсайдер не называет клубы, но ранее чаще всего упоминался «Ливерпуль», который следит за прогрессом Судакова.

Скира сообщает, что «Шахтер» готовится повторить историю с выгодным трансфером Михаила Мудрика в «Челси», на котором клуб без учета бонусов заработал 70 миллионов евро.

Контракт Судакова истекает только в 2028 году, поэтому украинский клуб может быть спокойным. В нынешнем сезоне Георгий забил 7 голов и сделал 3 результативные передачи.

Some #PremierLeague’s top clubs are interested in signing Georgiy #Sudakov. #Shakthar are ready to realize another amazing capital gain after Mudryk… #transfers