Топ-клубы АПЛ нацелены на Судакова. Шахтер хочет повторить историю Мудрика
Ранее была информация об интересе Ливерпуля
По информации известного журналиста Николо Скиры, некоторые топ-клубы АПЛ заинтересованы в подписании полузащитника «Шахтера» и сборной Украины Георгия Судакова.
Инсайдер не называет клубы, но ранее чаще всего упоминался «Ливерпуль», который следит за прогрессом Судакова.
Скира сообщает, что «Шахтер» готовится повторить историю с выгодным трансфером Михаила Мудрика в «Челси», на котором клуб без учета бонусов заработал 70 миллионов евро.
Контракт Судакова истекает только в 2028 году, поэтому украинский клуб может быть спокойным. В нынешнем сезоне Георгий забил 7 голов и сделал 3 результативные передачи.
Some #PremierLeague’s top clubs are interested in signing Georgiy #Sudakov. #Shakthar are ready to realize another amazing capital gain after Mudryk… #transfers— Nicolò Schira (@NicoSchira) April 9, 2024
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Конкретики правда – нуль!
Але ця тактика реклами від кротів раніше проходила, намагаються її повторити.
Але після Мудріка безглуздо розраховувати на такий же продаж по грошах.
Можем повторить