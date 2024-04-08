Игра по-крупному: разгромные победы Динамо

Следя по ходу сезона за киевским «Динамо», обратил внимание на сущий мизер крупных побед киевлян в чемпионате Украины, что вообще-то нехарактерно для динамовцев. И этот сезон имел все шансы стать вторым по, так сказать, крупному минимализму у «Динамо». Но вот – две подряд разгромные победы киевлян, и до невысокого, однако вполне рабочего показателя в полдесятка крупных побед осталось не так уж много. Как бы то ни было, а, заглянув в статистические материалы, выделил несколько периодов крупносчетных отношений «Динамо» с оппонентами в чемпионате Украины.

90-е: крупная двузначность

Сезон Количество побед Динамо с крупным счетом Итоговое место Динамо в чемпионате 92 0 2 92/93 8 1 93/94 5 1 94/95 11 1 95/96 6 1 96/97 6 1 97/98 13 1 98/99 10 1 99/00 13 1

Контрасты лихих 90-х… На заре независимости было немало опасений относительно разных весовых категорий участников первого чемпионата независимой Украины. Помню, как мой товарищ поинтересовался у меня результатом кубкового матча в Киеве между стрыйской «Скалой» и «Динамо». И, не дожидаясь ответа, попытался угадать: «Вероятно, 15:0?». Каким же искренним-непоказным было его удивление, когда я сообщил ему, что матч закончился ничьей 1:1. Как бы то ни было, а в премьерном чемпионате киевляне проигнорировали победы с большим счетом. А вот уже во втором по счету в пору независимости сподобились на 8, извините за такое сравнение, крупноузловых победных сборок. Особенно запомнились весенние выездные 5:0 в Черновцах (с дублем Павла Шкапенко) и в Симферополе (с дублями Виктора Леоненко и Дмитрия Топчиева). Примечательно, что в столице Крыма после первого тайма была нулевая ничья, а для того, чтобы пять раз поразить ворота хозяев, киевлянам после перерыва понадобилось 24 минуты!

В середине 1990-х «Динамо» постепенно набирало мощь, и в сезоне-1994/95 количество крупных побед киевлян в чемпионате Украины впервые зашло на второй десяток. В сезоне-1995/96 из 6-ти побед киевлян с большим счетом не было ни одной выездной. Все дома! Что интересно, среди деклассированных были и 2-й, и 3-й призеры того чемпионата – соответственно «Черноморец» (3:0 при почти аншлаге на стадионе «Динамо» и с голами Игоря Костюка, Юрия Максимова и Андрея Шевченко) и «Днепр» (5:1 в жаркий июньский день, особенно запали в память второй гол в той игре – эстетское перебрасывание вратаря – незабвенного Сергея Перхуна – в исполнении Юрия Максимова, а также точка в матче, поставленная Андреем Шевченко во время прекрасной комбинации, в которой наилучшим образом проявил свои добродетели Дмитрий Михайленко).

Ближе к концу 1990-х, с возвращением в Киев Валерия Лобановского и утверждением «Динамо» среди европейской элиты того времени количество динамовских разгромов незадачливых противников в национальном чемпионате увеличилось и несколько лет подряд имело выражение в двузначном числе. Примечательно, что в союзных чемпионатах киевляне, несмотря на то, что были рекордсменами по завоеванию одного из призов большого футбола, носившего название «Крупного счета» (11 раз становились лауреатами, а из других украинских клубов по одному разу больше всех крупных побед в сезоне добывали «Заря» и «Черноморец»), ни разу не добывали двузначного количества больших побед во время одного сезона (больше всего – 9 – было в «золотом» сезоне-1966). Но вернемся в поздние 1990-е. Особая изысканность – победа с большим счетом 6:1 (к тому же и волевая!) в матче-скудетто в сезоне-1996/97 против «Звезды-НИБАС». В той игре мне особо запомнился своей красотой меткий выстрел Юрия Калитвинцева из не самого близкого стандарта. Ну, а в следующем сезоне подопечные Валерия Лобановского с сокрушительным счетом 3:0 (с дублем Андрея Шевченко и голом Сергея Реброва!) дома нанесли поражение «Шахтеру» – будущему вице-чемпиону.

Нулевые: расцвет внутренней конкуренции

Сезон Количество побед Динамо с крупным счетом Итоговое место Динамо в чемпионате 00/01 5 1 01/02 8 2 02/03 5 1 03/04 7 1 04/05 6 2 05/06 8 2 06/07 4 1 07/08 9 2 08/09 8 1 09/10 6 2

В августе 2000 г. в Тернополе динамовцы выиграли памятный матч у «Нивы» со счетом 7:3. Георгий Деметрадзе забивал и забивал, однако и оборона киевлян обнаружила пробоины.

В целом, на заре ХХІ ст. уровень конкуренции в чемпионате Украины существенно повысился. «Шахтер», пройдя тернистый путь в гранды, именно тогда начал периодически завоевывать чемпионство. Киевляне же, в течение того десятилетия, ни разу не смогли достичь двузначного количества крупных побед в чемпионате Украины. Очевидно, команды-участницы чемпионата подтянулись по общему классу, да и такая деталь, как стимулирование третьей стороной, вероятно, стала играть определенную роль. Интересно: в сезоне-2003/04 ни одной из 7-ми крупных побед «Динамо» не одержало над аутсайдерами, а в сезоне-2004/05 все крупные победы получились сухими!

Что характерно, на том историческом этапе количество разгромов никак не коррелировало с местом киевлян в чемпионате. В частности, самое большое количество – 9 крупных счетов в матчах «Динамо» – было в сезоне-2007/08, когда команда заняла 2-е место. Из того сезона заслуживает упоминания феерический матч в Киеве, когда динамовцы, возглавляемые Анатолием Демьяненко, деклассировали «Карпаты» на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского со счетом 7:3 (кстати, заодно и снова волевой успех!). Тогда хет-триком за «Динамо» отличился Исмаэль Бангура. А под занавес десятилетия динамовцы в погожий ноябрьский день забили в Киеве три безответных гола «Шахтеру» (дубль Артема Милевского и гол Андрея Ярмоленко, который и ныне принимает как голевое, так и ассистентское участие в разгромах соперников «Динамо»), хотя по итогам чемпионата остались 2-ми.

10-е: две девятки для разрядки

Сезон Количество побед Динамо с крупным счетом Итоговое место Динамо в чемпионате 10/11 6 2 11/12 6 2 12/13 5 3 13/14 4 4 14/15 10 1 15/16 8 1 16/17 8 2 17/18 8 2 18/19 5 2 19/20 6 2

Это десятилетие киевляне начали с домашней победы над «Шахтером» со счетом 3:0 (с чудо-голами Андрея Шевченко и Олега Гусева!), которая, впрочем, снова не позволила опередить горняков в итоговой турнирной таблице.

Запал в память бенефис Артема Милевского (поединок с «Ильичевцем» на Хэллоуин в сезоне-2010/11 и сокрушительные 9:0!) и уникальное скандирование трибун: «Де-сять! Де-сять!». Ту феерию вспомнят, наверное, не только обладатели феноменальной памяти, но и не обладающие таковой.

Бесспорно, в контексте разгромов соперников выделяется домашний матч «Динамо» против донецкого «Металлурга» в целом в едва ли не самом неудачном для себя внутреннем сезоне-2013/14 (4-е место, скалькированное 9 лет спустя, – не шутки!). Тон тогдашних медиа: 9:1 – наконец-то прорвало!

Пик крупнопобедной динамовской сборки пришелся на экватор той декады: в чемпионском сезоне-2014/15 десяток раз соперники киевлян покидали поле с ужасающими для себя цифрами на табло. Обратите внимание, что подопечные Сергея Реброва одержали 10 побед с большим счетом в 26-ти матчах (тогда в нашей премьер-лиге участвовало 14 команд) – свыше 38%! Отмечу в эпилоге того сезона две подряд победы киевлян со счетом 6:0 (пострадали ужгородская «Говерла» и донецкий «Металлург»).

В конце той декады динамовцы несколько поумерили крупнопобедное шествие. Примечательной была выездная победа в сентябре 2019 г. над «Ворсклой» 5:0 с дублем Карлоса де Пены. А еще вспомнился товарищеский матч весной того года между этими же командами, когда киевляне также выиграли со счетом 5:0 (какой же красавец-гол положил тот же де Пена ударом с лета после навеса с правого фланга Георгия Цитаишвили!). Правда, тогда игра прошла в Киеве.

20-е: нисходящая траектория?

Сезон Количество побед Динамо с крупным счетом Итоговое место Динамо в чемпионате 20/21 8 1 21/22 6 2* 22/23 6 4 23/24 3** ?

*Чемпионат не был завершен.

**По состоянию на 7 апреля.

Общая тенденция 2020-х – постепенное уменьшение количества крупных триумфов «Динамо». Внешние обстоятельства, печальные спутники этого десятилетия – ковидная пандемия (в меньшей степени), полномасштабная орковская агрессия (в куда большей степени) – и сыграли, и играют свою негативную роль, не без того. Этот чемпионат на протяжении длительного времени вроде бы и подчеркивал эту тенденцию. Но вот вернулся на поле, восстановившись после травмы, Андрей Ярмоленко (максималист по натуре и связующее звено между выдающимися победами «Динамо» 10-летней давности и настоящим!), и «Динамо» вспомнило о деклассировании соперников. Конечно, не только фактор Ярмоленко сыграл здесь важную роль. По-моему, позитивом является, пусть пока и небольшое, но все же возвращение зрительской активности на трибунах. Болельщик гонит своих любимцев вперед, и даже, когда ты играешь на выезде, все равно определенная подзарядка энергетикой есть. Конечно, нынешние наши трибуны – это не жерло вулканов, какими они были в довоенные времена, однако фан-стихия так или иначе питает и амбиции игроков. И довести до внедрения стремление забивать как можно больше куда легче с помощью пылких шумных трибун.

Если же говорить о других факторах в целом малого количества разгромов динамовцами своих оппонентов в этом сезоне, то не последнюю роль здесь играет не слишком надежная игра киевлян в обороне на протяжении большей части сезона. Да, креатива вроде бы и хватает, нападение может забить чуть ли не дежурные 4 гола (по забитым мячам, как, собственно, и по xG «Динамо» уверенно лидирует в чемпионате), однако в то же время защита умудрится дважды пропустить (недруги киевлян даже придумали определение «дырковатый редут» в отношении динамовских защитников). И многочисленные 4:2 стали фирменным счетом киевлян в этом сезоне. Даже любительский «Денгофф» в контрольном матче во время недавней международной паузы динамовцы, не получившие вызовов в различные сборные, одолели с тем же счетом 4:2 (с дублем Андрея Ярмоленко!).

Еще одним фактором текущего малого количества больших побед я бы назвал, как по мне, очень уж затянувшийся период пребывания в должности главного тренера «Динамо» Мирчи Луческу. Ну, никак не ощущали на старте сезона уверенности с этим наставником молодые динамовцы! Нервозность слишком рельефно проступала в их действиях в присутствии румынского специалиста у края поля. В этом контексте мне видится важным вопрос реакции иностранцев на войну. Да, бесспорно, как отметил сам Луческу, он не из пугливых. Однако психологически, как бы иностранец ни расписывался в любви к Украине, ее живописным пейзажам, борщу и галушкам, а домой ведь все-таки тянет, когда чуть ли не каждую ночь слышишь бешеный грохот ракетно-дроновых атак супостата. Особенно, когда у тебя уже почтенный возраст и выиграл ты в футболе как тренер немало. Соответствующее психологическое состояние передается и подопечным. Здесь уже не до побед с астрономическим счетом, не до превращения защиты противников в дырявую ветошь.

Как бы то ни было, а, похоже, весной динамовцы смогли в определенной степени подлатать крупнопобедный механизм. Конечно, в заключительной части сезона не всегда будет иметь место деклассирование оппонентов (о стимулировании андердогов третьей стороной не будем забывать!), однако весной киевляне уже одержали больше побед с крупным счетом, чем осенью. И продолжение все-таки должно воспоследовать!

Алексей РЫЖКОВ