Романо: «У Хаби Алонсо есть большой поклонник в Реале – Флорентино Перес»

Известный инсайдер Фабрицио Романо рассказал, что в мадридском «Реале» есть серьезный протеже назначения Хаби Алонсо главным тренером «сливочных» – президент клуба Флорентино Перес.

«У Хаби Алонсо есть большой поклонник в мадридском «Реале» – Флорентино Перес. Он был восхищен испанцем с первого дня, еще когда тот был игроком, из-за его стиля, его идей по поводу настоящего и будущего.

Он всегда был одним из его любимых игроков в команде, и это чувство сохраняется. Перес считает, что у Алонсо есть все, чтобы стать тренером «Реала».

Хаби очень умный человек. Он знает, что Анчелотти является легендарным тренером и очень уважает его, но в «Реале» каждый год – это новая история. Он знает, что летом следующего года ситуация в клубе может измениться», – поделился Романо в своем подкасте Here We Go.

Напомним, Хаби Алонсо решил остаться в «Байере» еще на один сезон, несмотря на заинтересованность в его услугах со стороны многих топ-клубов Европы.