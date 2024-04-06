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  4. Романо: «У Хаби Алонсо есть большой поклонник в Реале – Флорентино Перес»
Испания
06 апреля 2024, 09:38 | Обновлено 06 апреля 2024, 09:40
224
1

Романо: «У Хаби Алонсо есть большой поклонник в Реале – Флорентино Перес»

Президент «сливочных» восхищается испанцем со времен выступления того за мадридцев

06 апреля 2024, 09:38 | Обновлено 06 апреля 2024, 09:40
224
1
Романо: «У Хаби Алонсо есть большой поклонник в Реале – Флорентино Перес»
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

Известный инсайдер Фабрицио Романо рассказал, что в мадридском «Реале» есть серьезный протеже назначения Хаби Алонсо главным тренером «сливочных» – президент клуба Флорентино Перес.

«У Хаби Алонсо есть большой поклонник в мадридском «Реале» – Флорентино Перес. Он был восхищен испанцем с первого дня, еще когда тот был игроком, из-за его стиля, его идей по поводу настоящего и будущего.

Он всегда был одним из его любимых игроков в команде, и это чувство сохраняется. Перес считает, что у Алонсо есть все, чтобы стать тренером «Реала».

Хаби очень умный человек. Он знает, что Анчелотти является легендарным тренером и очень уважает его, но в «Реале» каждый год – это новая история. Он знает, что летом следующего года ситуация в клубе может измениться», – поделился Романо в своем подкасте Here We Go.

Напомним, Хаби Алонсо решил остаться в «Байере» еще на один сезон, несмотря на заинтересованность в его услугах со стороны многих топ-клубов Европы.

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Хаби Алонсо Флорентино Перес Реал Мадрид назначение тренера Карло Анчелотти Фабрицио Романо
Источник Фабрицио Романо
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Octopus
Задолбал этот инсайдер, ага, сливной бачок и выдумыватель искусственного интереса там где его никогда не было.
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