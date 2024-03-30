Как в Реале отреагировали на решение Хаби Алонсо остаться в Байера?
В отличии от «Ливерпуля» и «Баварии», королевский клуб высоко оценил выбор специалиста
29 марта 42-летний испанский специалист Хаби Алонсо на пресс-конференции заявил, что решил остаться в леверкузенском «Байере» в следующем сезоне, несмотря на большой интерес к нему со стороны грандов европейского футбола.
Руководства «Ливерпуля» и «Баварии», которые давно следят за испанцем и которым нужен новый главный тренер уже летом, поскольку Юрген Клопп и Томас Тухель покинут свои посты наставников, расстроились из-за такого решение Хаби Алонсо.
А вот в мадридском «Реале» выбор коуча «Байера» оценили высоко. Как сообщает популярное издание Relevo, Флорентино Перес и его команда восприняли это как хорошую новость, которая соответствует их замыслу на ближайшее будущее. Они хотят, чтобы Хаби заменил Карло Анчелотти летом 2026 года, когда у итальянца завершится контракт со «сливочными».
Сейчас «Байер» является лидером чемпионата Германии. «Неверкузен» располагается на 1-й строчке в Бундеслиге с 70 очками, опережая ближайшего преследователя «Баварию» на 10 пунктов.
Хаби Алонсо и Ко также продолжают выступления и в Кубке, и в Лиге Европы. В Кубке Германии «Байер» добрался до полуфинала, где встретится с «Фортуной» Дюссельдорф, а на евроарене в четвертьфинале проведет 2 поединка с «Вест Хэмом». Кроме того, «Байер» остается единственной командой, которая еще не проиграла в сезоне 2023/24.
Xabi Alonso confirma que se queda en el Leverkusen:— Relevo (@relevo) March 29, 2024
🗨 "Los rumores forman parte de nuestro trabajo, fue muy estresante convivir con esto".
🗨 "La mentalidad que ha mostrado el equipo es espectacular".
🗨 "Ahora ya está todo claro, nos quedan dos meses para terminar a tope". pic.twitter.com/xBJvO1nXkz
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