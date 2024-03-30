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Испания
30 марта 2024, 17:01 |
659
0

Как в Реале отреагировали на решение Хаби Алонсо остаться в Байера?

В отличии от «Ливерпуля» и «Баварии», королевский клуб высоко оценил выбор специалиста

30 марта 2024, 17:01 |
659
0
Как в Реале отреагировали на решение Хаби Алонсо остаться в Байера?
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

29 марта 42-летний испанский специалист Хаби Алонсо на пресс-конференции заявил, что решил остаться в леверкузенском «Байере» в следующем сезоне, несмотря на большой интерес к нему со стороны грандов европейского футбола.

Руководства «Ливерпуля» и «Баварии», которые давно следят за испанцем и которым нужен новый главный тренер уже летом, поскольку Юрген Клопп и Томас Тухель покинут свои посты наставников, расстроились из-за такого решение Хаби Алонсо.

А вот в мадридском «Реале» выбор коуча «Байера» оценили высоко. Как сообщает популярное издание Relevo, Флорентино Перес и его команда восприняли это как хорошую новость, которая соответствует их замыслу на ближайшее будущее. Они хотят, чтобы Хаби заменил Карло Анчелотти летом 2026 года, когда у итальянца завершится контракт со «сливочными».

Сейчас «Байер» является лидером чемпионата Германии. «Неверкузен» располагается на 1-й строчке в Бундеслиге с 70 очками, опережая ближайшего преследователя «Баварию» на 10 пунктов.

Хаби Алонсо и Ко также продолжают выступления и в Кубке, и в Лиге Европы. В Кубке Германии «Байер» добрался до полуфинала, где встретится с «Фортуной» Дюссельдорф, а на евроарене в четвертьфинале проведет 2 поединка с «Вест Хэмом». Кроме того, «Байер» остается единственной командой, которая еще не проиграла в сезоне 2023/24.

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Хаби Алонсо Байер Реал Мадрид назначение тренера
Источник Relevo
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