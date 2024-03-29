Хаби АЛОНСО: «Я решил остаться в Байере»

Главный тренер леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо опроверг слухи о своем уходе после завершения сезона 2023/24:

«У меня была хорошая встреча с «Байером» и я сообщил им, что остаюсь и продолжаю работать в клубе. После многих разговоров о своем будущем я использовал международный перерыв, чтобы подумать и принять решение. Это место для меня.

Моя работа в «Байере» не закончилась. Я хочу помочь клубу, помочь игрокам развиваться, руководство замечательное... здесь все фантастично. Я еще молодой тренер, но думаю, что это лучшее решение для моего будущего. Я не спешил и уверен в этом.

Я благодарен «Байеру» и правлению, игрокам, болельщикам... Я чувствую, что это лучший способ продолжать вместе. Я также уведомил игроков, это правда. Мой дедлайн был на этой неделе, это вопрос уважения. Теперь все понятно.

Я не буду комментировать слухи о «Ливерпуле» или «Баварии». Это большие клубы, и я имею тесные связи с ними, но я нахожусь там, где хочу быть. Сейчас не время решать свое будущее, я хочу развиваться в «Байере».