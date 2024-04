Матч Свитолиной не состоится по расписанию. Игра перенесена

В ночь на 4 апреля первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 17) должна была сыграть против Дарьи Сэвилл (Австралия, WTA 108).

Встреча ориентировочно должна была начаться в 04:00 по Киеву на центральном корте.

Однако расписание матчей среды было сдвинуто из-за дождя. В итоге игры были перенесены и матч Элины с Дарьей не появился в обновленном расписании 3 апреля (время в Чарльстоне на 6 часов меньше киевского).

Отметим, что еще две украинки Ангелина Калинина и Леся Цуренко проведут свои матчи в тот же день, как и планировалась. Ангелина сыграет против Возняцки (ориентировочно – 00:50 по Киеву), а Леся поборется с Астрой Шармой (ориентировочно – 00:50 по Киеву).

Revised Order of Play for Wed, April 3 🎾



Day session ticket holders can attend tonight and sit in GA seating. They will also be allowed to come back either Thursday or Friday for an additional session. Please check your emails to pick your new GA tickets. #CharlestonOpen pic.twitter.com/uz7nYG3g8V