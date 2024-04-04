Матч Свитолиной не состоится по расписанию. Игра перенесена

В ночь на 4 апреля первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 17) должна была сыграть против Дарьи Сэвилл (Австралия, WTA 108).

Встреча ориентировочно должна была начаться в 04:00 по Киеву на центральном корте.

Однако расписание матчей среды было сдвинуто из-за дождя. В итоге игры были перенесены и матч Элины с Дарьей не появился в обновленном расписании 3 апреля (время в Чарльстоне на 6 часов меньше киевского).

Отметим, что еще две украинки Ангелина Калинина и Леся Цуренко проведут свои матчи в тот же день, как и планировалась. Ангелина сыграет против Возняцки (ориентировочно – 00:50 по Киеву), а Леся поборется с Астрой Шармой (ориентировочно – 00:50 по Киеву).