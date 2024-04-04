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  4. Матч Свитолиной не состоится по расписанию. Игра перенесена
WTA
04 апреля 2024, 00:50 |
291
0

Матч Свитолиной не состоится по расписанию. Игра перенесена

4 апреля Элина должна была сыграть против Дарьи Сэвилл

04 апреля 2024, 00:50 |
291
0
Матч Свитолиной не состоится по расписанию. Игра перенесена
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

В ночь на 4 апреля первая ракетка Украины Элина Свитолина (WTA 17) должна была сыграть против Дарьи Сэвилл (Австралия, WTA 108).

Встреча ориентировочно должна была начаться в 04:00 по Киеву на центральном корте.

Однако расписание матчей среды было сдвинуто из-за дождя. В итоге игры были перенесены и матч Элины с Дарьей не появился в обновленном расписании 3 апреля (время в Чарльстоне на 6 часов меньше киевского).

Отметим, что еще две украинки Ангелина Калинина и Леся Цуренко проведут свои матчи в тот же день, как и планировалась. Ангелина сыграет против Возняцки (ориентировочно – 00:50 по Киеву), а Леся поборется с Астрой Шармой (ориентировочно – 00:50 по Киеву).

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Элина Свитолина Дарья Сэвилл (Гаврилова) WTA Чарльстон перенос матчей
Источник Sport.ua
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