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  4. Ангелина Калинина – Каролин Возняцки. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
03 апреля 2024, 09:59 | Обновлено 03 апреля 2024, 10:02
159
0

Ангелина Калинина – Каролин Возняцки. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго раунда на турнире в Чарльстоне

03 апреля 2024, 09:59 | Обновлено 03 апреля 2024, 10:02
159
0
Ангелина Калинина – Каролин Возняцки. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

3 апреля украинская теннисистка Ангелина Калинина (№33 WTA) начнет выступления на турнире WTA 500 в Чарльстоне.

В матче 2-го раунда основы украинка сыграет против экс-первой ракетки мира Каролин Возняцки из Дании (№126 WTA). Встреча состоится 1-м запуском на центральном корте. Время начала поединка – 18:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 2-я встреча теннисисток, украинка выиграла на недавнем турнире в Майами.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Дарьи Касаткиной (№11 WTA) или Эшлин Крюгер (№73 WTA).

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WTA Чарльстон смотреть онлайн Ангелина Калинина Каролин Возняцки
Источник Sport.ua
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