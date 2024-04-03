Ангелина Калинина – Каролин Возняцки. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча второго раунда на турнире в Чарльстоне
3 апреля украинская теннисистка Ангелина Калинина (№33 WTA) начнет выступления на турнире WTA 500 в Чарльстоне.
В матче 2-го раунда основы украинка сыграет против экс-первой ракетки мира Каролин Возняцки из Дании (№126 WTA). Встреча состоится 1-м запуском на центральном корте. Время начала поединка – 18:00 по Киеву.
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Это будет 2-я встреча теннисисток, украинка выиграла на недавнем турнире в Майами.
В следующем раунде победительница встречи сразится против Дарьи Касаткиной (№11 WTA) или Эшлин Крюгер (№73 WTA).
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