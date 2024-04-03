Леся Цуренко – Астра Шарма. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча второго раунда на турнире в Чарльстоне
3 апреля украинская теннисистка Леся Цуренко (№39 WTA) начнет выступления на турнире WTA 500 в Чарльстоне.
В матче 2-го раунда основы украинка сыграет против Астры Шармы из Австралии (№135 WTA). Встреча состоится 1-м запуском на корте №3. Время начала поединка – 18:00 по Киеву.
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Это будет 2-я встреча теннисисток, первую украинка проиграла.
В следующем раунде победительница встречи сразится против третьей сеяной Марии Саккари (№7 WTA).
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