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  4. Леся Цуренко – Астра Шарма. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
03 апреля 2024, 10:28 |
33
0

Леся Цуренко – Астра Шарма. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго раунда на турнире в Чарльстоне

03 апреля 2024, 10:28 |
33
0
Леся Цуренко – Астра Шарма. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

3 апреля украинская теннисистка Леся Цуренко (№39 WTA) начнет выступления на турнире WTA 500 в Чарльстоне.

В матче 2-го раунда основы украинка сыграет против Астры Шармы из Австралии (№135 WTA). Встреча состоится 1-м запуском на корте №3. Время начала поединка – 18:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 2-я встреча теннисисток, первую украинка проиграла.

В следующем раунде победительница встречи сразится против третьей сеяной Марии Саккари (№7 WTA).

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WTA Чарльстон смотреть онлайн Леся Цуренко Астра Шарма
Источник Sport.ua
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