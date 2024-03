Марожан в Майами повторил достижение Налбандяна 12-летней давности

Венгерский теннисист Фабиан Марожан (№57 ATP) вышел в 1/4 финала на Мастерсе в Майами.

В матче четвертого раунда он обыграл 10-ю ракетку мира Алекса де Минаура из Австралии.

Майами. Четвертый круг

Фабиан Марожан (Венгрия) – Алекс де Минаур (Австралия) – 6:4, 0:6, 6:1

Отметим, что для Марожана это была уже вторая подряд победа над соперником из топ-10 мирового рейтинга. Во втором раунде он остановил седьмую ракетку мира Хольгера Руне (6:1, 6:1).

Марожан стал первым игроком, не входящим в топ-50 рейтинга ATP, который одержал больше одной победы над соперником из топ-10 и вышел в 1/4 финала Мастерса на харде со времен Давида Налбандяна (Индиан-Уэллс, 2012).

За место в полуфинале Фабиан поборется с пятой ракеткой мира Александром Зверевым.

