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ATP
27 марта 2024, 14:29 | Обновлено 27 марта 2024, 15:48
283
0

Марожан в Майами повторил достижение Налбандяна 12-летней давности

Фабиан остановил второго соперника из топ-10 на пути в 1/4 финала

27 марта 2024, 14:29 | Обновлено 27 марта 2024, 15:48
283
0
Марожан в Майами повторил достижение Налбандяна 12-летней давности
Getty Images/Global Images Ukraine

Венгерский теннисист Фабиан Марожан (№57 ATP) вышел в 1/4 финала на Мастерсе в Майами.

В матче четвертого раунда он обыграл 10-ю ракетку мира Алекса де Минаура из Австралии.

Майами. Четвертый круг
Фабиан Марожан (Венгрия) – Алекс де Минаур (Австралия) – 6:4, 0:6, 6:1

Отметим, что для Марожана это была уже вторая подряд победа над соперником из топ-10 мирового рейтинга. Во втором раунде он остановил седьмую ракетку мира Хольгера Руне (6:1, 6:1).

Марожан стал первым игроком, не входящим в топ-50 рейтинга ATP, который одержал больше одной победы над соперником из топ-10 и вышел в 1/4 финала Мастерса на харде со времен Давида Налбандяна (Индиан-Уэллс, 2012).

За место в полуфинале Фабиан поборется с пятой ракеткой мира Александром Зверевым.

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Фабиан Марожан Алекс де Минаур ATP Майами Давид Налбандян
Источник Sport.ua
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