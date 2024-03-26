Стало известно, кто заплатил залог для выхода Дани Алвеса из тюрьмы
Бразилец выступал вместе с Мемфисом Депаем за Барселону
Скандальный бразильский футболист Дани Алвес на днях был выпущен под залог из тюрьмы Барселоны, где оказался по обвинению в изнасиловании девушки в ночном клубе.
Отец Неймара отказался вносить залог в размере 1 млн евро, чтобы Дани оказался на свободе до вынесения окончательного приговора, сам Алвес не мог заплатить из-за ареста всех банковских счетов. На помощь бразильцу, по информации журналиста Мабхута Аль-Нарри, пришел его экс-партнер по «Барселоне» Мемфис Депай, ныне выступающий за мадридский «Атлетико», который и внес необходимую сумму.
🚨🚨Memphis Depay showed up at the time of need to Dani Alves— Out of Context EPL (@Out_contextEPL) March 26, 2024
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