Стало известно, кто заплатил залог для выхода Дани Алвеса из тюрьмы

Скандальный бразильский футболист Дани Алвес на днях был выпущен под залог из тюрьмы Барселоны, где оказался по обвинению в изнасиловании девушки в ночном клубе.

Отец Неймара отказался вносить залог в размере 1 млн евро, чтобы Дани оказался на свободе до вынесения окончательного приговора, сам Алвес не мог заплатить из-за ареста всех банковских счетов. На помощь бразильцу, по информации журналиста Мабхута Аль-Нарри, пришел его экс-партнер по «Барселоне» Мемфис Депай, ныне выступающий за мадридский «Атлетико», который и внес необходимую сумму.

🚨🚨Memphis Depay showed up at the time of need to Dani Alves



