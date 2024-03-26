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26 марта 2024, 17:22 |
372
1

Стало известно, кто заплатил залог для выхода Дани Алвеса из тюрьмы

Бразилец выступал вместе с Мемфисом Депаем за Барселону

26 марта 2024, 17:22 |
372
1
Стало известно, кто заплатил залог для выхода Дани Алвеса из тюрьмы
Getty Images/Global Images Ukraine. Дани Алвес и Мемфис Депай

Скандальный бразильский футболист Дани Алвес на днях был выпущен под залог из тюрьмы Барселоны, где оказался по обвинению в изнасиловании девушки в ночном клубе.

Отец Неймара отказался вносить залог в размере 1 млн евро, чтобы Дани оказался на свободе до вынесения окончательного приговора, сам Алвес не мог заплатить из-за ареста всех банковских счетов. На помощь бразильцу, по информации журналиста Мабхута Аль-Нарри, пришел его экс-партнер по «Барселоне» Мемфис Депай, ныне выступающий за мадридский «Атлетико», который и внес необходимую сумму.

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Дани Алвес тюрьма изнасилование Мемфис Депай Барселона
Источник Twitter
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Комментарии 1
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Sher15
Він вийшов начас розгляду апеціїї.Алвесу дали 4.5 роки 
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