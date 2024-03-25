Оге Харейде: играл в Сити, отчитывал прессу за свиней, выгонял жену из дома

26 марта в польском Вроцлаве сборной Украины предстоит сделать решающий шаг на пути к финальному турниру Евро-2024, который летом состоится на полях Германии. Последней преградой для «сине-желтых» является сборная Исландии, которая в полуфинале плей-офф раунда квалификации оказалась сильнее национальной команды Израиля (4:1).

С апреля минувшего года исландскую сборную возглавляет Оге Харейде – 70-летний специалист, которого болельщики могут знать по работе со сборными Норвегии и Дании, а также с «Брондбю», «Русенборгом» и «Мальме». Впрочем, Харейде все равно не является слишком известным персонажем как минимум для украинских почитателей футбола, а потому мы предлагаем вам несколько увлекательных историй и любопытных фактов из жизни и карьеры этого человека.

Играл за Манчестер Сити…

Карьеру игрока Оге Харейде начинал в 1970 году в норвежской команде «Хедд». Спустя шесть лет он оказался в «Мольде», а в 1981-м, являясь футболистом национальной сборной Норвегии, переехал в «Манчестер Сити». Тогдашний главный тренер «горожан» Джон Бонд настоял на трансфере центрбека, вследствие чего Харейде оказался на Туманном Альбионе, а «Мольде» сумел выручить за него 10 тысяч фунтов. Изначально норвежца покупали не как основного футболиста, а для повышения уровня конкуренции в команде и как игрока ближайшего резерва.

За «Манчестер Сити» Харейде дебютировал спустя три недели после трансфера, когда вышел на замену в поединке против «Ноттингем Форест» (0:0) вместо еще одного новобранца «горожан» в том сезоне Мартина О'Нилл, впоследствии ставшего известным в тренерском ремесле в качестве наставника «Селтика», «Астон Виллы», «Сандерленда» и сборной Ирландии, а ныне уже ушедшего на пенсию окончательно.

udogse.dk. Оге Харейде в бытность игроком Манчестер Сити

Харейде стал первым норвежским легионером в истории «Манчестер Сити». Всего за команду Оге провел 24 официальных матча, но ожидаемо так и не смог прыгнуть выше головы, оставаясь лишь резервистом и игроком замены. Уже в конце 1982 года Харейде был продан в «Норвич», где также провел совсем немного времени – лишь полтора сезона, хотя и имел значительно больше игровой практики.

«Игра в Англии была самым запоминающимся временем в моей карьере. Я 50 раз играл за сборную Норвегии и провел много матчей в норвежской лиге, но мои три года в Англии были лучшими. Можно сказать, что я поздно начал карьеру, в возрасте 27 лет. С конца 60-х я смотрел английский футбол каждые выходные, поэтому было здорово играть в футбольной лиге, на идеях которой я вырос. У меня также была возможность играть с такими великими игроками, как Тревор Фрэнсис, Аса Хартфорд, Мик Ченнон и Мартин О'Нилл. Дух и фанатская атмосфера в Англии особенные, и мне не хватало этого чувства, когда я вернулся в Норвегию. Во время пребывания в Англии я приобрел друзей на всю жизнь, и мне нравилось выступать за «Манчестер Сити» и «Норвич», – рассказывал в одном из интервью Харейде.

В 1984 году Харейде вернулся в родную Норвегию, где еще три с лишним сезона отыграл за «Мольде», а в декабре 1987-го решил повесить бутсы на гвоздь – в 34 с небольшим. Собственно говоря, с этого самого момента и началась тренерская карьера Оге – сперва он был играющим коучем в «Мольде», а затем полноценно переместился в кресло наставника.

… и даже мог возглавить горожан

В 90-е годы минувшего века Оге Харейде мог получить должность главного тренера «Манчестер Сити», хотя до этого в его наставнической карьере не было абсолютно никаких громких успехов, да и вообще трофеев с «Мольде» (первый и единственный титул с этой командой Харейде завоевал в 1994 году, когда выиграл Кубок Норвегии). Получить весьма престижное назначение молодому норвежскому специалисту почти удалось, но лишь по той причине, что в покупке «Манчестер Сити» в то время были очень заинтересованы два крупных бизнесмена-соотечественника Харейде – Хьелль-Инге Рекке и Бьерн-Руне Йельстен.

В конечном итоге, норвежские толстосумы так и не договорились о покупке клуба из Манчестера, и Харейде остался в «Мольде».

«Насколько правдива информация о моем готовящемся переезде в «Манчестер Сити» как тренера? Я бы сказал, что слухи в футболе всегда циркулируют. В основном это были слухи. Позвольте мне рассказать об этом именно так…» – отмечал впоследствии Харейде.

Вскоре парочка норвежских бизнесменов попыталась купить «Лидс», и имя Харейде начало витать в прессе в аспекте скорого прихода на пост наставника «павлинов», но и тут все завершилось ничем. Когда же Рекке и Йельстен все же купили себе английский клуб – им оказался «Уимблдон» – Харейде так и не смог переехать на Туманный Альбион, несмотря на поддержку своих соотечественников, ведь тогдашний коуч «банды психов» Джо Киннир не дал ни малейшего шанса отправить себя в отставку. А вскоре после этого Оге наконец-то покинул «Мольде» и Норвегию, подавшись в другой чемпионат за новым опытом…

Тренер только для скандинавов

Интересно, что вся тренерская карьере Оге Харейде связана исключительно со скандинавскими странами и командами, которые их представляют. После «Мольде» норвежский специалист отправился работать в шведский «Хельсингборг», затем оказался в датском «Брондбю», после чего вернулся на родину и возглавил сперва «Русенборг», а затем и национальную сборную страны.

В 2009 году Оге Харейде недолго пробыл коучем «Эргрюте» (Швеция), а затем почти три года провел в норвежском «Викинге», прежде чем согласиться вернуться в «Хельсингборг», где карьера у него не заладилась. После этого были «Мальме» (Швеция), сборная Дании, снова «Русенборг» и снова «Мальме».

Getty Images/Global Images Ukraine. Оге Харейде в 2000-м во главе Бронбдю

Наиболее громкими достижениями в тренерской карьере Харейде являются две победы в чемпионате Швеции (одна – с «Хельсингборгом» в 1999-м и одна – с «Мальме» в 2014-м), а также по одному чемпионству в Дании (с «Брондбю» в сезоне-2001/02) и Норвегии (с «Русенборгом» в 2003-м).

На международном уровне наивысшее достижение Харейде как наставника – это выход со сборной Дании в 1/8 финала чемпионата мира-2018, на котором норвежский наставник показал свой характер, пытаясь язвительными комментариями вывести из себя звезду сборной Франции Поля Погба и наставника «трехцветных» Дидье Дешама…

Как Харейде травил Погба за цвет волос и недооценил Францию

7 апреля 2018 года в английской Премьер-лиге состоялось очередное дерби Манчестера, в котором «Сити» (первая команда в турнирной таблице на тот момент) принимал «Юнайтед» (вторую команду чемпионата). Матч завершился феноменальным камбэком «красных дьяволов», которые по всем статьям проиграли первый тайм (0:2), но во втором смогли отправить в сетку ворот соперника три мяча, больше не позволив забить оппоненту ни одного – 3:2.

Два мяча в составе «Манчестер Юнайтед» в том поединке забил французский центрхав Поль Погба, который вышел на игру с экстравагантной прической бело-голубого цвета. После финального свистка коуч «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола лично подошел к Погба и что-то сказал ему на ухо. Затем оба приветливо улыбнулись, обнялись и разошлись…

Blue hair? 🔵 Don't care...@paulpogba and Pep Guardiola embrace at full-time after the Frenchman inspired a dramatic second-half comeback. 🇫🇷



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Впрочем, далеко не всем в Англии и за ее пределами понравилось решение Погба окрасить волосы в бело-голубой цвет, являющийся традиционным для «горожан». Многих фанатов «Сити» такой поступок Поля возмутил, а экс-футболист команды Оге Харейде, являвшийся на тот момент главным тренером сборной Дании и вовсе выдал довольно язвительный комментарий в сторону Погба – одного из лидеров тогдашней сборной Франции, с которой скандинавам предстояло сыграть в одной группе на ЧМ-2018.

«Он [Погба] играл против «Манчестер Сити» с волосами, выкрашенными в бело-голубой цвет, возможно, он выберет красно-белую расцветку волос, чтобы сыграть с нами. Что поделать, если он думает только о своих прическах?» – сказал Харейде.

На этом Оге не ограничился, и следом «прошелся» по шансам сборной Франции на ЧМ-2018, заявив прямо, что не видит «трехцветных» среди фаворитов турнира.

«Я не верю в эту команду. Сборные, находящиеся на вершине мирового рейтинга, являются лучшими в мире, но это не относится к Франции. Я видел сборную Франции против Швеции в Стокгольме. В них нет ничего особенного», – заключил Харейде.

На групповой стадии ЧМ-2018 сборные Франции и Дании встретились в третьем туре. Перед той игрой журналисты напомнили наставнику «трехцветных» Дидье Дешаму эти слова Харейде, сказанные в конце мая 2018-го. Однако коуч сборной Франции отказался вступать с коллегой в заочные дебаты, хотя и пообещал «не помогать» сопернику (французы к тому моменту уже гарантировали себе выход в плей-офф, а датчанам для аналогичного исхода турнирной борьбы в группе С требовалось не проиграть в заключительном поединке).

«Каждый может говорить все, что хочет, и он несет ответственность за свои слова. Это не особенно приятно, и мои игроки очень хорошо знают, что сказал их тренер – они могут читать, они могут слушать – но это не то, что будет их мотивировать завтра. Нет, мы не собираемся протягивать им [сборной Дании] руку помощи, наша цель – стать лидером группы. У нас может быть два результата, чтобы быть первыми [ничья или победа], но я никогда не могу представить себе, чтобы я говорил своим игрокам, что мы играем на ничью. Мы играем только на победу. Ничья может быть выгодна обеим командам, но я хочу, чтобы моя сборная сделала все возможное для победы», – сказал Дешам.

Интересно, что матч Дании и Франции все-таки завершился вничью (0:0), что позволило обеим сборным выйти в 1/8 финала. На первой стадии плей-офф подопечные Харейде в серии пенальти вылетели от хорватов (1:1, 2:3), а вот Франция дошла до финала, где разобралась со все той же сборной Хорватии (4:2), и стала чемпионом мира – во второй раз в истории.

Доставалось от Харейде и журналистам…

Впрочем, Оге Харейде отличался резонансными заявлениями и замечаниями не только в адрес Погба и сборной Франции. В 2015 году, когда норвежский специалист возглавлял «Мальме» его команде удалось пройти в основную сетку Лиги чемпионов-2015/16, преодолев в плей-офф раунде чемпионской квалификации «Селтик» (2:3, 2:0).

После первого матча в Шотландии, который завершился для «Мальме» поражением, вратарь шведской команды Юхан Виланд в интервью с журналистами назвал игроков «Селтика» словом «grisar», что буквально в переводе со шведского означает «свиньи» («en gris» переводится со шведского именно как «свинья»).

В Шотландии вокруг этих слов Виланда журналисты подняли шумиху, обвинив шведов в неуважении и оскорбительном отношении, однако на пресс-конференции накануне ответного матча Харейде в жесткой манере ответил шотландскому представителю прессы, который поднял вопрос о «свиньях».

«Если вы путешествуете за границу и собираетесь писать об игроках из Швеции, Норвегии, Германии, Испании или Франции, вам нужно выучить слова и местные фразеологизмы. Если вы произносите слово «свинья», то это «grisar», однако играть как свинья – это означает играть грязно».

После этих слов Харейде стукнул по столу и добавил: «Свинья в английском языке – это нечто иное, чем в Скандинавии. У вас есть слово, которое начинается на «f» и заканчивается на «k», и вы все время его произносите. В Скандинавии это означает нечто иное. В Скандинавии не ругаются матом. Поэтому нужно уважать другие языки! Вот почему меня расстраивает пресса: вы просто делаете буквальный перевод слов, а потом помещаете все это в заголовки. Единственное, чего я хочу от прессы, – это читать правду. Чтобы правильно произносить слова, нужно с уважением относиться к языкам и местам, куда вы путешествуете».

Интересно, что тогда, в ЛЧ-2015/16, «Мальме» Харейде угодил в одну группу с «Шахтером». Тогда шведы обыграли «горняков» дома (1:0), но уступили украинцам на выезде, причем без вариантов (0:4). Вскоре после этого Харейде покинул «Мальме», а затем принял приглашение стать у руля сборной Дании.

… и даже супруге тренера

Доставалось от Харейде не только соперникам. Из-за футбола вынуждена была подстраиваться под характер и нравы своего супруга Оге. В частности, летом 2014 года, когда «Мальме», с которым на тот момент работал норвежец, в плей-офф раунде чемпионской квалификации Лиги чемпионов предстояло сыграть с австрийским «Ред Буллом» из Зальцбурга, женщине пришлось на несколько дней выехать из дома, чтобы не мешать супругу готовиться к ответственному противостоянию!

Об этом накануне первой игры с австрийцами журналистам рассказал сам Харейде.

«Я даже отправил жену подальше из дома, чтобы я мог сосредоточиться и подготовиться. Можно сказать, я ее выгнал, и она ушла в норвежские горы. Когда дело доходит до такого, то я погружаюсь в своего рода отдельный «пузырь», в котором трачу много времени на детали и подготовку», – рассказывал Харейде.

Не хотел играть с Израилем из-за событий в Газе

Из наиболее свежего стоит отметить, что перед поединком против сборной Израиля в полуфинале плей-офф квалификации на Евро-2024 Оге Харейде заявлял, что не хотел бы вообще играть против израильской команды, аргументируя это событиями, разворачивающимися в Газе.

«Я бы не решился играть с Израилем из-за того, что происходит в Газе и из-за того, что они сделали с женщинами, детьми и другими невинными гражданами. Этого делать не следует, и нам не следует играть эту игру, если вы спросите меня. Это очень, очень сложно, и мне трудно перестать думать об этих образах, которые мы видим каждый день. Если мы не будем играть, нас забанят и мы рискуем получить наказание», – заявил Харейде в интервью PressTV.

Getty Images/Global Images Ukraine. Оге Харейде

Матч Израиль – Исландия проходил на нейтральном поле. Таковым оказался стадион «Ференц Суса» в Будапеште. Несмотря на то, что номинальная вместимость арены составляет почти 15 тысяч зрителей, на игре присутствовало лишь чуть более тысячи фанатов, а Исландия добыла уверенную победу (4:1), сумев добить соперника двумя голами на 83-й и 87-й минутах, когда Израиль уже играл в меньшинстве (на 73-й минуте был удален защитник Рой Ревиво).

Перед матчем израильские журналисты пробовали прояснить позицию главного тренера исландской сборной, вспомнив его резонансные комментарии в скандинавской прессе, но Харейде опять заговорил про вырванные из контекста фразы и про ошибки перевода…

– Вы говорили о теме, о которой мало что знаете: вы сожалеете об этом? В Израиле мы столкнулись с резней, убийствами, изнасилованиями, захватами заложников. Почему у вас такая политическая предвзятость? – спросил журналист из Израиля.

– Я родом из страны со свободой слова, мирной нации, – сказал Харейде после определенной паузы, последовавшей за вопросом. – Иногда что-то вынимают из контекста, неправильно переводят, с английского на иврит, но я интересуюсь политикой, знаю о заложниках. Еще я говорил: освободите заложников, прекратите бомбежки. Грустно играть в таких ситуациях. Это футболисты, а не солдаты – они много лет играют по Европе, я ничего не имею против этих игроков. Я, конечно, пожму им руку, потому что они футболисты, но я не считаю справедливым затевать сейчас эту дискуссию. Мы здесь, чтобы играть в футбол. Мы играем против футболистов, а не против народа Израиля.

Вот такой он, этот Оге Харейде…