Оге Харейде: играл в Сити, отчитывал прессу за свиней, выгонял жену из дома

26 марта в польском Вроцлаве сборной Украины предстоит сделать решающий шаг на пути к финальному турниру Евро-2024, который летом состоится на полях Германии. Последней преградой для «сине-желтых» является сборная Исландии, которая в полуфинале плей-офф раунда квалификации оказалась сильнее национальной команды Израиля (4:1).

С апреля минувшего года исландскую сборную возглавляет Оге Харейде – 70-летний специалист, которого болельщики могут знать по работе со сборными Норвегии и Дании, а также с «Брондбю», «Русенборгом» и «Мальме». Впрочем, Харейде все равно не является слишком известным персонажем как минимум для украинских почитателей футбола, а потому мы предлагаем вам несколько увлекательных историй и любопытных фактов из жизни и карьеры этого человека.

Карьеру игрока Оге Харейде начинал в 1970 году в норвежской команде «Хедд». Спустя шесть лет он оказался в «Мольде», а в 1981-м, являясь футболистом национальной сборной Норвегии, переехал в «Манчестер Сити». Тогдашний главный тренер «горожан» Джон Бонд настоял на трансфере центрбека, вследствие чего Харейде оказался на Туманном Альбионе, а «Мольде» сумел выручить за него 10 тысяч фунтов. Изначально норвежца покупали не как основного футболиста, а для повышения уровня конкуренции в команде и как игрока ближайшего резерва.

За «Манчестер Сити» Харейде дебютировал спустя три недели после трансфера, когда вышел на замену в поединке против «Ноттингем Форест» (0:0) вместо еще одного новобранца «горожан» в том сезоне Мартина О'Нилл, впоследствии ставшего известным в тренерском ремесле в качестве наставника «Селтика», «Астон Виллы», «Сандерленда» и сборной Ирландии, а ныне уже ушедшего на пенсию окончательно.

Харейде стал первым норвежским легионером в истории «Манчестер Сити». Всего за команду Оге провел 24 официальных матча, но ожидаемо так и не смог прыгнуть выше головы, оставаясь лишь резервистом и игроком замены. Уже в конце 1982 года Харейде был продан в «Норвич», где также провел совсем немного времени – лишь полтора сезона, хотя и имел значительно больше игровой практики.

«Игра в Англии была самым запоминающимся временем в моей карьере. Я 50 раз играл за сборную Норвегии и провел много матчей в норвежской лиге, но мои три года в Англии были лучшими. Можно сказать, что я поздно начал карьеру, в возрасте 27 лет. С конца 60-х я смотрел английский футбол каждые выходные, поэтому было здорово играть в футбольной лиге, на идеях которой я вырос. У меня также была возможность играть с такими великими игроками, как Тревор Фрэнсис, Аса Хартфорд, Мик Ченнон и Мартин О'Нилл. Дух и фанатская атмосфера в Англии особенные, и мне не хватало этого чувства, когда я вернулся в Норвегию. Во время пребывания в Англии я приобрел друзей на всю жизнь, и мне нравилось выступать за «Манчестер Сити» и «Норвич», – рассказывал в одном из интервью Харейде.

В 1984 году Харейде вернулся в родную Норвегию, где еще три с лишним сезона отыграл за «Мольде», а в декабре 1987-го решил повесить бутсы на гвоздь – в 34 с небольшим. Собственно говоря, с этого самого момента и началась тренерская карьера Оге – сперва он был играющим коучем в «Мольде», а затем полноценно переместился в кресло наставника.

В 90-е годы минувшего века Оге Харейде мог получить должность главного тренера «Манчестер Сити», хотя до этого в его наставнической карьере не было абсолютно никаких громких успехов, да и вообще трофеев с «Мольде» (первый и единственный титул с этой командой Харейде завоевал в 1994 году, когда выиграл Кубок Норвегии). Получить весьма престижное назначение молодому норвежскому специалисту почти удалось, но лишь по той причине, что в покупке «Манчестер Сити» в то время были очень заинтересованы два крупных бизнесмена-соотечественника Харейде – Хьелль-Инге Рекке и Бьерн-Руне Йельстен.

В конечном итоге, норвежские толстосумы так и не договорились о покупке клуба из Манчестера, и Харейде остался в «Мольде».

«Насколько правдива информация о моем готовящемся переезде в «Манчестер Сити» как тренера? Я бы сказал, что слухи в футболе всегда циркулируют. В основном это были слухи. Позвольте мне рассказать об этом именно так…» – отмечал впоследствии Харейде.

Вскоре парочка норвежских бизнесменов попыталась купить «Лидс», и имя Харейде начало витать в прессе в аспекте скорого прихода на пост наставника «павлинов», но и тут все завершилось ничем. Когда же Рекке и Йельстен все же купили себе английский клуб – им оказался «Уимблдон» – Харейде так и не смог переехать на Туманный Альбион, несмотря на поддержку своих соотечественников, ведь тогдашний коуч «банды психов» Джо Киннир не дал ни малейшего шанса отправить себя в отставку. А вскоре после этого Оге наконец-то покинул «Мольде» и Норвегию, подавшись в другой чемпионат за новым опытом…

Интересно, что вся тренерская карьере Оге Харейде связана исключительно со скандинавскими странами и командами, которые их представляют. После «Мольде» норвежский специалист отправился работать в шведский «Хельсингборг», затем оказался в датском «Брондбю», после чего вернулся на родину и возглавил сперва «Русенборг», а затем и национальную сборную страны.

В 2009 году Оге Харейде недолго пробыл коучем «Эргрюте» (Швеция), а затем почти три года провел в норвежском «Викинге», прежде чем согласиться вернуться в «Хельсингборг», где карьера у него не заладилась. После этого были «Мальме» (Швеция), сборная Дании, снова «Русенборг» и снова «Мальме».

Наиболее громкими достижениями в тренерской карьере Харейде являются две победы в чемпионате Швеции (одна – с «Хельсингборгом» в 1999-м и одна – с «Мальме» в 2014-м), а также по одному чемпионству в Дании (с «Брондбю» в сезоне-2001/02) и Норвегии (с «Русенборгом» в 2003-м).

На международном уровне наивысшее достижение Харейде как наставника – это выход со сборной Дании в 1/8 финала чемпионата мира-2018, на котором норвежский наставник показал свой характер, пытаясь язвительными комментариями вывести из себя звезду сборной Франции Поля Погба и наставника «трехцветных» Дидье Дешама…

7 апреля 2018 года в английской Премьер-лиге состоялось очередное дерби Манчестера, в котором «Сити» (первая команда в турнирной таблице на тот момент) принимал «Юнайтед» (вторую команду чемпионата). Матч завершился феноменальным камбэком «красных дьяволов», которые по всем статьям проиграли первый тайм (0:2), но во втором смогли отправить в сетку ворот соперника три мяча, больше не позволив забить оппоненту ни одного – 3:2.

Два мяча в составе «Манчестер Юнайтед» в том поединке забил французский центрхав Поль Погба, который вышел на игру с экстравагантной прической бело-голубого цвета. После финального свистка коуч «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола лично подошел к Погба и что-то сказал ему на ухо. Затем оба приветливо улыбнулись, обнялись и разошлись…

