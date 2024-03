Вечером 17 марта состоялся матч 1/4 финала Кубка Англии между командами «Челси» и «Лестер».

Поединок на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне завершился со счетом 4:2 в пользу хозяев.

Эпичным момент стал жуткий удар по воробьям на 75-й минуте от хавбека синих Рахима Стерлинга, что стало объектом троллинга в соцсетях.

Также на 25-й минуте Рахим Стерлинг не реализовал пенальти. За свои эпические промахи полузащитник принес извинения в соцсетях.

ВИДЕО. Рахим Стерлинг пробил лучший штрафной в истории футбола

this is genuinely the worst freekick I’ve ever seen pic.twitter.com/44yVX1Skin