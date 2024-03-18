ВИДЕО. Рахим Стерлинг пробил лучший штрафной в истории футбола
Жуткий удар по воробьям стал объектом троллинга в соцсетях
Вечером 17 марта состоялся матч 1/4 финала Кубка Англии между командами «Челси» и «Лестер».
Поединок на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне завершился со счетом 4:2 в пользу хозяев.
Эпичным момент стал жуткий удар по воробьям на 75-й минуте от хавбека синих Рахима Стерлинга, что стало объектом троллинга в соцсетях.
Также на 25-й минуте Рахим Стерлинг не реализовал пенальти. За свои эпические промахи полузащитник принес извинения в соцсетях.
ВИДЕО. Рахим Стерлинг пробил лучший штрафной в истории футбола
this is genuinely the worst freekick I’ve ever seen pic.twitter.com/44yVX1Skin— 👣 (@nabil6o) March 17, 2024
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