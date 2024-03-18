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Англия
18 марта 2024, 13:45 | Обновлено 18 марта 2024, 13:59
733
1

ВИДЕО. Рахим Стерлинг пробил лучший штрафной в истории футбола

Жуткий удар по воробьям стал объектом троллинга в соцсетях

18 марта 2024, 13:45 | Обновлено 18 марта 2024, 13:59
733
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ВИДЕО. Рахим Стерлинг пробил лучший штрафной в истории футбола
Getty Images/Global Images Ukraine. Рахим Стерлинг

Вечером 17 марта состоялся матч 1/4 финала Кубка Англии между командами «Челси» и «Лестер».

Поединок на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне завершился со счетом 4:2 в пользу хозяев.

Эпичным момент стал жуткий удар по воробьям на 75-й минуте от хавбека синих Рахима Стерлинга, что стало объектом троллинга в соцсетях.

Также на 25-й минуте Рахим Стерлинг не реализовал пенальти. За свои эпические промахи полузащитник принес извинения в соцсетях.

ВИДЕО. Рахим Стерлинг пробил лучший штрафной в истории футбола

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Источник Sport.ua
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Max-Morlock
РаХит Стерлинг.   Шо там ему написали фанаты?
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