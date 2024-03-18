Стерлинг извинился перед фанатами Челси за эпичные промахи против Лестера

Рахим Стерлинг извинился перед болельщиками «Челси» после своей неудачной в четвертьфинале Кубка Англии над «Лестером» (4:2).

«Всем болельщикам «Челси» приношу извинения за промах с пенальти. Я вернусь в 10 раз сильнее, чтобы помочь команде победить и продолжать бороться за значок каждый день. Вперед, «синие», – заявил Стерлинг.

Отметим, что кроме нереализованного пенальти Рахим ужасно выполнил очень перспективный штрафной удар, запустив мяч очень высоко на трибуны.

Партнеры Стерлинга по команде, включая Коула Палмера и Бена Чилвелла, выразили поддержку Стерлингу в социальных сетях. Главный тренер команды Маурисио Почеттино также высказался в защиту Стерлинга и призвал болельщиков поддерживать игрока.

Видеообзор матча: