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  4. Стерлинг извинился перед фанатами Челси за эпичные промахи против Лестера
Англия
18 марта 2024, 12:50 |
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Стерлинг извинился перед фанатами Челси за эпичные промахи против Лестера

Рахим пообещал, что вернется в 10 раз сильнее

18 марта 2024, 12:50 |
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Стерлинг извинился перед фанатами Челси за эпичные промахи против Лестера
Getty Images/Global Images Ukraine. Рахим Стерлинг

Рахим Стерлинг извинился перед болельщиками «Челси» после своей неудачной в четвертьфинале Кубка Англии над «Лестером» (4:2).

«Всем болельщикам «Челси» приношу извинения за промах с пенальти. Я вернусь в 10 раз сильнее, чтобы помочь команде победить и продолжать бороться за значок каждый день. Вперед, «синие», – заявил Стерлинг.

Отметим, что кроме нереализованного пенальти Рахим ужасно выполнил очень перспективный штрафной удар, запустив мяч очень высоко на трибуны.

Партнеры Стерлинга по команде, включая Коула Палмера и Бена Чилвелла, выразили поддержку Стерлингу в социальных сетях. Главный тренер команды Маурисио Почеттино также высказался в защиту Стерлинга и призвал болельщиков поддерживать игрока.

Видеообзор матча:

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Кубок Англии по футболу пенальти Рахим Стерлинг Лестер Челси видео голов и обзор Челси - Лестер
Источник talkSPORT
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