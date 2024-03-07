Кто их остановит? Манчестер Сити установил уникальное достижение в ЛЧ
Выиграли 10 кряду матчей, забивают по 3+ голов
Манчестер Сити на пути в четвертьфинал Лиги чемпионов обыграл Копенгаген со счетом 3:1, добившись десятой кряду победы в главном еврокубковом турнире.
Команда Хосепа Гвардиолы стала первым представителем Англии, который находится на такой серии.
Удачная серия длится с полуфинала минувшей Лиги чемпионов, когда Манчестер Сити обыграл Реал со счетом 4:0. Далее команда в девяти из десяти встреч ЛЧ забивает по 3 или больше гола.
Только Интер в финале сумел избежать этой участи, проиграв 0:1.
Своего следующего соперника команда узнает по итогам жеребьевки четвертьфинала 15 марта.
Man City are the first English team to win 10 consecutive UEFA Champions League games:— Squawka Live (@Squawka_Live) March 6, 2024
W🏆WWWWWWWW
Can they go back-to-back? 🤔#UCL | @bet365 | #Ad pic.twitter.com/LNebZo6z2A
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