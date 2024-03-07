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  4. Кто их остановит? Манчестер Сити установил уникальное достижение в ЛЧ
Англия
07 марта 2024, 07:12 |
441
0

Кто их остановит? Манчестер Сити установил уникальное достижение в ЛЧ

Выиграли 10 кряду матчей, забивают по 3+ голов

07 марта 2024, 07:12 |
441
0
Кто их остановит? Манчестер Сити установил уникальное достижение в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine

Манчестер Сити на пути в четвертьфинал Лиги чемпионов обыграл Копенгаген со счетом 3:1, добившись десятой кряду победы в главном еврокубковом турнире.

Команда Хосепа Гвардиолы стала первым представителем Англии, который находится на такой серии.

Удачная серия длится с полуфинала минувшей Лиги чемпионов, когда Манчестер Сити обыграл Реал со счетом 4:0. Далее команда в девяти из десяти встреч ЛЧ забивает по 3 или больше гола.

Только Интер в финале сумел избежать этой участи, проиграв 0:1.

Своего следующего соперника команда узнает по итогам жеребьевки четвертьфинала 15 марта.

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Манчестер Сити Лига чемпионов Манчестер Сити - Копенгаген
Источник Sport.ua
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