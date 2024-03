Третий матч за сезон. Спортинг и Аталанта сыграли вничью в 1/8 финала ЛЕ

6 марта состоялся матч 1/8 финала Лиги Европы между командами «Спортинг» и «Аталанта». Игра завершилась со счетом 1:1.

Счет в поединке на 17-й минуте открыл Паулиньо. На 39-й гости ответили своим забитым мячом. Отличился Джанлука Скамакка.

На 87-й у «Аталанты» забил Эль-Билаль Туре, однако взятие ворот было отменено из-за офсайда во время атаки.

Ответный поединок состоится 14 марта на стадионе итальянского клуба.

Интересно, что «Спортинг» и «Аталанта» провели 3-й очный поединок за сезон 2023/24. Они вместе играли в группе D. Во 2-м туре «Аталанта» выиграла в гостях 2:1, а матч 5-го тура завершился со счетом 1:1.

Лига Европы. 1/8 финала

Первый матч. 6 марта

Спортинг – Аталанта – 1:1

Голы: Паулиньо, 17 – Скамакка, 39

Finisce in parità a Lisbona ⏹



It ends in a draw in Lisbon ⏹#SportingAtalanta 1-1 | FT #UEL #GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/yAnWWhqGNP