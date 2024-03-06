6 марта на «Жозе Алваладе» пройдет первый матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором «Спортинг» (Лиссабон) сыграет против «Аталанты». Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Спортинг (Лиссабон)

Команда прошлый сезон провела неудачно, и тогда Рубена Аморима от увольнения спасли только прежние заслуги. Ну а сейчас молодым наставником интересуются гранды. Что справедливо, ведь он добился нового витка прогресса от своих подопечных. Снова львы всерьез претендуют на чемпионский титул - при том, что прошлой весной закончили на четвертой позиции, ниже даже Браги. Именно тот результат отправил зелено-белых только в Лигу Европы. И в группе они заняли 2-е место, под как раз Аталантой, с которой набрали только 1 очко. В итоге португальцам пришлось играть в плей-офф уже с предварительного раунда, в феврале. Впрочем, с Янг Бойз все решилось уже в первом поединке, в Берне, где победили 3-1. После этого в Лиссабоне с головой хватило и ничьей 1-1 для общего успеха.

Аталанта

Клуб после по-настоящему золотого, по своим меркам, периода, провалились в позапрошлом сезоне, закончив за пределами зоны еврокубков. Понятно, что в Бергамо хотели отвоевать позиции, но в квартет лидеров вернуться не получилось. В итоге итальянцы отправились в Лигу Европы. И там подопечные Гасперини уверенно выиграли группу, в том числе победив в Лиссабоне. После этого даже после ничьей дома с португальцами Богиня вышла в плей-офф с первого места, благодаря чему до весны получила возможность сосредоточиться на внутренней арене (и это помогло: клуб вышел в полуфинал кубка страны и претендует на 4-е место в Серии А). Но теперь придется снова делить внимание и расставлять приоритеты.

Статистика личных встреч

До этого сезона между собой клубы не пересекались. Но сейчас это будет уже третий поединок: в группе итальянцы выиграли в Лиссабоне, после чего была ничья в Бергамо.

Прогноз

Букмекерские конторы симпатизируют в этой встрече львам. Но, с учетом прежних поединков, ставим на тотал больше 2,5 голов (коэффициент - 1,81).