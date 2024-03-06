06.03.2024 19:45 – FT 1 : 1
Лига Европы06 марта 2024, 23:23 | Обновлено 06 марта 2024, 23:38
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Аталанта – Спортинг – 1:1. Первая игра 1/8 финала. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор первого поединка 1/8 финала Лиги Европы
06 марта 2024, 23:23 | Обновлено 06 марта 2024, 23:38
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Вечером 6 марта состоялся первый матч 1/8 финала Лиги Европы между командами «Спортинг» и «Аталанта» (1:1).
Хозяева поля открыли счет на 17-й минуте усилиями Паулиньо. Для гостей на 39-й минуте счет сравнял Джанлука Скамакка.
Ответный матч пройдет 14 марта в итальянском Бергамо.
Лига Европы. 1/8 финала
Первый матч. 6 марта
Спортинг (Португалия) – Аталанта (Италия) – 1:1
Голы: Паулиньо, 17 – Скамакка, 39
Видео голов и обзор
События матча
39’
ГОЛ ! Мяч забил Джанлука Скамакка (Аталанта).
17’
ГОЛ ! Мяч забил Паулинью (Спортинг Лиссабон).
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