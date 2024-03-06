Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Аталанта – Спортинг – 1:1. Первая игра 1/8 финала. Видео голов и обзор
Лига Европы
Спортинг Лиссабон
06.03.2024 19:45 – FT 1 : 1
Аталанта
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
06 марта 2024, 23:23 | Обновлено 06 марта 2024, 23:38
61
0

Аталанта – Спортинг – 1:1. Первая игра 1/8 финала. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор первого поединка 1/8 финала Лиги Европы

06 марта 2024, 23:23 | Обновлено 06 марта 2024, 23:38
61
0
Аталанта – Спортинг – 1:1. Первая игра 1/8 финала. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 6 марта состоялся первый матч 1/8 финала Лиги Европы между командами «Спортинг» и «Аталанта» (1:1).

Хозяева поля открыли счет на 17-й минуте усилиями Паулиньо. Для гостей на 39-й минуте счет сравнял Джанлука Скамакка.

Ответный матч пройдет 14 марта в итальянском Бергамо.

Лига Европы. 1/8 финала

Первый матч. 6 марта

Спортинг (Португалия) – Аталанта (Италия) – 1:1

Голы: Паулиньо, 17 – Скамакка, 39

Видео голов и обзор

События матча

39’
ГОЛ ! Мяч забил Джанлука Скамакка (Аталанта).
17’
ГОЛ ! Мяч забил Паулинью (Спортинг Лиссабон).
По теме:
Комфортно в четвертьфинал. Ман Сити с голом Холанда снова одолел Копенгаген
ВИДЕО. Эрлинг Холанд забил Копенгагену гол в раздевалку
ВИДЕО. Лунин совершил сейв после выхода 1 на 1, но соперник был в офсайде
Аталанта Лига Европы Спортинг Лиссабон видео голов и обзор Паулиньо (Жоау Паулу Диаш Фернандеш) Джанлука Скамакка
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стали известны суммы гонораров Джошуа и Нганну
Бокс | 06 марта 2024, 07:48 0
Стали известны суммы гонораров Джошуа и Нганну
Стали известны суммы гонораров Джошуа и Нганну

Энтони заработает намного больше своего соперника

Жирона следит за 2 игроками Шахтера. Среди них есть Судаков
Футбол | 06 марта 2024, 23:35 2
Жирона следит за 2 игроками Шахтера. Среди них есть Судаков
Жирона следит за 2 игроками Шахтера. Среди них есть Судаков

Также в состав каталонцев может присоединиться Артём Бондаренко

Источник: Скандальный госчиновник хочет приобрести Динамо
Футбол | 06.03.2024, 16:45
Источник: Скандальный госчиновник хочет приобрести Динамо
Источник: Скандальный госчиновник хочет приобрести Динамо
Экс-игрок сборной Украины U-21 признался в употреблении наркотиков и водки
Футбол | 06.03.2024, 06:59
Экс-игрок сборной Украины U-21 признался в употреблении наркотиков и водки
Экс-игрок сборной Украины U-21 признался в употреблении наркотиков и водки
В УАФ прокомментировали спорные моменты матча Шахтер – Кривбасс
Футбол | 06.03.2024, 19:22
В УАФ прокомментировали спорные моменты матча Шахтер – Кривбасс
В УАФ прокомментировали спорные моменты матча Шахтер – Кривбасс
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Чемпион мира посоветовал Роналду «просто заткнуться». Что произошло?
Чемпион мира посоветовал Роналду «просто заткнуться». Что произошло?
04.03.2024, 16:13 3
Футбол
ВИДЕО. В снукере был проведен 200-й максимальный брейк в истории
ВИДЕО. В снукере был проведен 200-й максимальный брейк в истории
05.03.2024, 00:01
Снукер
Стало известно, вместо кого вызовут в сборную Украины Шевченко-младшего
Стало известно, вместо кого вызовут в сборную Украины Шевченко-младшего
05.03.2024, 19:34 38
Футбол
ФОТО. В семье экс-футболиста сборной Украины родился третий ребенок
ФОТО. В семье экс-футболиста сборной Украины родился третий ребенок
06.03.2024, 14:50 7
Футбол
ВИДЕО. Как Арманд Дюплантис выиграл ЧМ-2024 и штурмовал мировой рекорд
ВИДЕО. Как Арманд Дюплантис выиграл ЧМ-2024 и штурмовал мировой рекорд
05.03.2024, 18:46
Другие виды
Стало известно, кого Ребров вызвал на матч с Боснией и Герцеговиной
Стало известно, кого Ребров вызвал на матч с Боснией и Герцеговиной
04.03.2024, 19:50 131
Футбол
Джошуа назвал соперника с самым тяжелым ударом
Джошуа назвал соперника с самым тяжелым ударом
06.03.2024, 07:20
Бокс
ВИДЕО. Буяльский прервал разговор Милевского и Ярмоленко на матче Динамо
ВИДЕО. Буяльский прервал разговор Милевского и Ярмоленко на матче Динамо
04.03.2024, 22:40 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем