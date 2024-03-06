Спортинг Лиссабон

Вечером 6 марта состоялся первый матч 1/8 финала Лиги Европы между командами «Спортинг» и «Аталанта» (1:1).

Хозяева поля открыли счет на 17-й минуте усилиями Паулиньо. Для гостей на 39-й минуте счет сравнял Джанлука Скамакка.

Ответный матч пройдет 14 марта в итальянском Бергамо.

Лига Европы. 1/8 финала

Первый матч. 6 марта

Спортинг (Португалия) – Аталанта (Италия) – 1:1

Голы: Паулиньо, 17 – Скамакка, 39

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