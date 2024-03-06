Спортинг Лиссабон

В среду, 6 марта, состоится первый матч 1/8 финала розыгрыша Лиги Европы, в котором встретятся «Спортинг» и «Аталанта».

Игра состоится на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 19:45 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Спортинг – Аталанта. Смотреть онлайн. LIVE трансляция