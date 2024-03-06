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Лига Европы
Спортинг Лиссабон
06.03.2024 19:45 – 51 1 : 1
Аталанта
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
06 марта 2024, 19:45 |
637
0

Спортинг – Аталанта. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 6 марта в 19:45 поединок 1/8 финала Лиги Европы

06 марта 2024, 19:45 |
637
0
Спортинг – Аталанта. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Спортинг – Аталанта

В среду, 6 марта, состоится первый матч 1/8 финала розыгрыша Лиги Европы, в котором встретятся «Спортинг» и «Аталанта».

Игра состоится на стадионе «Жозе Алваладе» в Лиссабоне.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 19:45 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Спортинг – Аталанта. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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События матча

39’
ГОЛ ! Мяч забил Джанлука Скамакка (Аталанта).
17’
ГОЛ ! Мяч забил Паулинью (Спортинг Лиссабон).
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Источник Sport.ua
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