Призер ОИ-2016 завершил теннисную карьеру. Сколько заработал за 14 лет?

34-летний американский теннисист Стив Джонсон (АТР 242) завершил карьеру.

Это случилось после того, как он не сумел пробиться в финальный раунд квалификации хардового турнира АТР 1000 в Индиан-Уэллс (США).

В 1-м раунде отборе американец уступил своему соотечественнику Эмилио Наве (АТР 134) в трех сетах за 2 часа и 46 минут.

АТР 1000 Индиан-Уэллс. Хард. Квалификация

Стив Джонсон (США) [WC] – Эмилио Нава (США) [24] – 7:6 (8:6), 6:7 (10:12), 4:6

Это была вторая встреча теннисистов. Джонсон проиграл 1-й очный поединок.

За матч Стив не реализовал 7 матчболлов, в том числе один на приеме при счете 5:2 во второй партии, один на подаче при 5:3. Еще три припало на подачу Навы в 10-м гейме и 2 на тай-брейк.

За свою карьеру Джонсон завоевал 4 титула АТР, а также бронзовую медаль на Олимпийских играл 2016 в Рио-де-Жанейро в парном разряде. Его наивысшая позиция в рейтинге АТР – 21-я. На его счету 4 победы над соперниками по топ-10 (Гаске, Цонга, Тим, Иснер).

Профессиональную карьеру Джонсон начал в 2010 году. За это время он выиграл 197 поединков и проиграл 204. За 14 лет карьеры он заработал $8,062,893.

«Какое невероятное путешествие это было. Спасибо всем, кто был рядом и поддерживал меня с самого начала. Это действительно сбывшаяся мечта – соревноваться и играть на крупнейших турнирах мира в любимом мне спорте.



С первого дня я всегда соревновался по максимуму и горжусь тем, что продолжал это до последнего матча. В глубине души я знаю, что сделал все, что мог в этом путешествии, и мне пора наслаждаться временем с семьей. Спасибо всем, кто поддерживал меня на протяжении многих лет. Всем моим тренерам, физиотерапевтам, коллегам, родным и близким – спасибо за поддержку. Без вас я бы не справилась, спасибо за то, что помогаете воплотить мои мечты в реальность», – написал Джонсон.

Thank you to everyone who has been on this ride with me!! pic.twitter.com/B0L7So8Jlz — Steve Johnson (@SJohnson_89) March 5, 2024

Congrats to Steve Johnson on a terrific career!



• 2-time NCAA singles champ / ended college career on 72-match win streak 🐐



• ATP singles career-high rank of No. 21 📈



• 2016 Rio Olympics men's doubles bronze medalist 🥉 pic.twitter.com/6cRaAp6FGX — Tennis Channel (@TennisChannel) March 5, 2024