Второй титул за две недели. Определен победитель турнира АТР 250 в Сантьяго

В ночь на 4 марта завершился финальный матч грунтового турнира АТР 250 в Сантьяго (Чили).

В поединке за трофей 21-я ракетка мира и второй сеяный соревнований Себастьян Баэс (Аргентина, ATP 21) в трех сетах обыграл Алехандро Табило (Чили, ATP 51) за 2 часа и 16 минут.

АТР 250 Сантьяго. Грунт. Финал

Алехандро Табило (Чили) [4] – Себастьян Баэс (Аргентина) [2] – 6:3, 0:6, 4:6

Это была третья встреча теннисистов. Себастьян выиграл 2 очный поединок, счет стал 2:1.

Для Баэса это второй титул в сезоне и второй подряд. Неделей ранее он победил на турнире АТР 500 в Рио-де-Жанейро. Всего у аргентинца теперь 6 трофеев.

