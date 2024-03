Теннисистка снялась из-за травмы, ведя в счете 6:4, 2:1

Латвийская теннисистка Анастасия Севастова не смогла доиграть четвертьфинальный матч на турнире WTA 250 в Остине против Анны Каролины Шмидловой (6:4, 2:1, отказ).

Во второй партии латвийка упала и травмировала колено, с корта ее увезли на коляске.

Отметим, что в ноябре Севастова вернулась в тур после почти двухлетней паузы из-за рождения дочери. В понедельник она вернется в топ-400 рейтинга WTA.

В полуфинале Шмидлова сыграет против Юань Юэ из Китая.

Hoping for a speedy recovery 🙏



Anna Karolina Schmiedlova advances to the @atxopen semifinals after Sevastova is forced to retire. pic.twitter.com/JTpWsec362