Теннисистка снялась из-за травмы, ведя в счете 6:4, 2:1
Анастасия Севастова покинула корта на коляске
Латвийская теннисистка Анастасия Севастова не смогла доиграть четвертьфинальный матч на турнире WTA 250 в Остине против Анны Каролины Шмидловой (6:4, 2:1, отказ).
Во второй партии латвийка упала и травмировала колено, с корта ее увезли на коляске.
Отметим, что в ноябре Севастова вернулась в тур после почти двухлетней паузы из-за рождения дочери. В понедельник она вернется в топ-400 рейтинга WTA.
В полуфинале Шмидлова сыграет против Юань Юэ из Китая.
Hoping for a speedy recovery 🙏— wta (@WTA) March 2, 2024
Anna Karolina Schmiedlova advances to the @atxopen semifinals after Sevastova is forced to retire. pic.twitter.com/JTpWsec362
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