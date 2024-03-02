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  4. Теннисистка снялась из-за травмы, ведя в счете 6:4, 2:1
WTA
02 марта 2024, 14:59 |
432
0

Теннисистка снялась из-за травмы, ведя в счете 6:4, 2:1

Анастасия Севастова покинула корта на коляске

02 марта 2024, 14:59 |
432
0
Теннисистка снялась из-за травмы, ведя в счете 6:4, 2:1
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Латвийская теннисистка Анастасия Севастова не смогла доиграть четвертьфинальный матч на турнире WTA 250 в Остине против Анны Каролины Шмидловой (6:4, 2:1, отказ).

Во второй партии латвийка упала и травмировала колено, с корта ее увезли на коляске.

Отметим, что в ноябре Севастова вернулась в тур после почти двухлетней паузы из-за рождения дочери. В понедельник она вернется в топ-400 рейтинга WTA.

В полуфинале Шмидлова сыграет против Юань Юэ из Китая.

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Источник Sport.ua
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