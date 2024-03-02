Снова будет украинская чемпионка? Известны полуфиналистки турнира в Остине

В ночь на 2 марта завершились все матчи 1/4 финала хардового турнира WTA 250 в Остине (Техас, США).

Первая сеяная Ангелина Калинина в трех сетах обыграла Диан Парри. В полуфинале украинка сыграет против Ван Сию. Китаянка в 3-м раунде прошла Даниель Коллинс, которая снялась с поединка после проигранного первого сета.

В полуфинале в нижней части турнирной сетки сойдутся Юань Юэ и Анна Каролина Шмидлова.

Отметим, что действующей победительницей 250-тысячника в Остине является Марта Костюк. Есть все шансы на то, что трофей над головой в Техасе снова поднимет представительница Украины...

WTA 250 Остин. 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Ангелина Калинина [1] – Диан Парри [5] – 1:6, 6:4, 6:2

Даниэль Коллинс [3] – Ван Сию [6] – 2:6, RET., Коллинс

Нижняя часть сетки

Юань Юэ [8] – Ван Яфань – 6:3, 7:5

Анна Каролина Шмидлова – Анастасия Севастова – 4:6, 1:2, RET., Севастова

WTA 250 Остин. Пары 1/2 финала

Ангелина Калинина [1] – Ван Сию [6]

Юань Юэ [8] – Анна Каролина Шмидлова