Снова будет украинская чемпионка? Известны полуфиналистки турнира в Остине
Ангелина Калинина продолжает борьбу за титул соревнований WTA 250 в Техасе
В ночь на 2 марта завершились все матчи 1/4 финала хардового турнира WTA 250 в Остине (Техас, США).
Первая сеяная Ангелина Калинина в трех сетах обыграла Диан Парри. В полуфинале украинка сыграет против Ван Сию. Китаянка в 3-м раунде прошла Даниель Коллинс, которая снялась с поединка после проигранного первого сета.
В полуфинале в нижней части турнирной сетки сойдутся Юань Юэ и Анна Каролина Шмидлова.
Отметим, что действующей победительницей 250-тысячника в Остине является Марта Костюк. Есть все шансы на то, что трофей над головой в Техасе снова поднимет представительница Украины...
WTA 250 Остин. 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Ангелина Калинина [1] – Диан Парри [5] – 1:6, 6:4, 6:2
Даниэль Коллинс [3] – Ван Сию [6] – 2:6, RET., Коллинс
Нижняя часть сетки
Юань Юэ [8] – Ван Яфань – 6:3, 7:5
Анна Каролина Шмидлова – Анастасия Севастова – 4:6, 1:2, RET., Севастова
WTA 250 Остин. Пары 1/2 финала
Ангелина Калинина [1] – Ван Сию [6]
Юань Юэ [8] – Анна Каролина Шмидлова
The Final Four 😏#ATXopen | @WTA pic.twitter.com/ew8RCpJhJJ— ATX Open (@AtxOpen) March 2, 2024
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