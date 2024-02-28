От Эйсебиу до Нуну Гомеша: символическая сборная Бенфики всех времен

28 февраля самый титулованный португальский клуб отмечает свое 120-летие. Если окинуть оком исторический путь, пройденный «Красными», то можно четко выделить три самых ударных периода: так называемую «Золотую эру» 1960-х, когда «Бенфика» выдвинулась в гранды европейского футбола, сумасшедшие 1970-е, когда «орлы» штамповали чемпионство одно за другим, исключая 1974-й – год Революции гвоздик – и конец той декады, а также середину 2010-х с их четырьмя подряд внутренними титулами и двумя подряд выходами в финал Лиги Европы. К сожалению, проклятие Белы Гуттманна (уходя из клуба, австро-венгр в сердцах бросил: «Без меня «Бенфика» на протяжении 100 лет не выиграет ни одного еврокубка») живет до сих пор: после 1962 г. «орлы» еврокубков не выигрывали, хотя до финалов после этого добирались 8 раз.

В среде фанатов «Порту» бытует и другая версия перманентных неудач извечных противников в шаге от евротриумфов. Дело в том, что с 1 января 1963 г. в Португалии стали официально закрывать… бордели (легализированная до того времени проституция была провозглашена вне закона), в том числе и в квартале Байрру-Альто в Лиссабоне. Поэтому, мол, охочие к продажному сексу игроки «Бенфики» стали чувствовать себя не в своей тарелке (вместо легальности необходимо было скрываться), а, следовательно, и большие победы в Европе сошли на нет. Ну, оппоненты на то и оппоненты, чтобы нести нечто несусветное, но факт есть факт: уже более 60 лет «бенфикишташ» не могут покорить хоть какую-то евровершину.

Просмотрев немало матчей «орлов» разного периода (Сеть ими переполнена!), все же дань давности, среднедавности и недавнему времени поставлю за обязательность для отдачи. Поэтому выбирая достойных сборной «Бенфики» всех времен, предпочел шестидесятников, титулованцев 2010-х и «точечную селекцию» 1970–1980-х.

Вратарь: Алберту да Кошта Перейра (1929–1990)

Перейра, уроженец Мозамбика (так называемый «белый африканец», ведь имел европейское происхождение), защищал ворота «Бенфики» с середины 1950-х до конца 1960-х гг. – фактически на протяжении всей «Золотой эры» – и является одним из ее символов. 2-кратный обладатель Кубка чемпионов, 5-кратный обладатель Кубка и 8-кратный чемпион Португалии (между первым и последним чемпионствами прошла дюжина лет). Обозреватели отмечали элегантность его игровой стилистики и называли Перейру «королем воздуха». Мне понравилось, как в свое время в специализированной португальской газете Record написали о Перейре: «голкипер, сформированный временем, прошедший путь от чистого и простого инстинкта до трезвости, и именно он дал ему возможность стать эталонным именем в европейском и даже мировом масштабе». Белый африканец имел касательство почти ко всем финалам Кубка чемпионов с участием «Бенфики» в 1960-е. Какие-то сложились успешнее, какие-то предпочел бы забыть, но множества хороших слов болельщиков заслуживает.

Впрочем, искренне надеюсь, что составители подобной сборной к следующему юбилею «Бенфики» (например, к 130-летию или, почему бы нет, к 125-летию) будут ставить на эту позицию Анатолия Трубина. Во всяком случае, наш казак уже превзошел всех своих предшественников в составе «орлов» по ​​количеству отраженных пенальти по ходу сезона. Продолжение следует!

Защитники: Фернанду Круж (родился в 1940 г.), Умберту Коэлью (родился в 1950 г.), Луизау (родился в 1981 г.), Антониу Велозу (родился в 1957 г.)

Коренного лиссабонца Фернанду Кружа расположу слева в защите. Это еще один представитель «Золотой эры». Ее архитектор Бела Гуттманн сначала использовал Кружа поближе к центру защиты, однако в дальнейшем окончательно перевел его на левый фланг. По титулованности уступает Перейре только одним Кубком страны, все остальное – идентично. Круж имел опосредованное отношение к «бронзе» сборной Португалии на мундиале-1966 (в Англию в составе сборной ездил, однако ни одного матча не сыграл), а также известен тем, что присоединился к новейшему проекту под названием ПСЖ на заре его существования – в 1970 г.

С конца 1960-х до середины 1980-х (с 2-летним перерывом опять же на ПСЖ) центр обороны «орлов» цементировал Умберту Коэлью. 8 чемпионств и 7 национальных кубков в его послужном списке! В знаковом для Португалии 1974 г. (Революция гвоздик коренным образом изменила политическую повестку дня в стране!) он был признан футболистом года. Естественно, что на большом пути бывали и неудачи. Наибольшим разочарованием в карьере Коэлью-игрока, вероятно, стало поражение от «Андерлехта» в финале Кубка УЕФА в сезоне-1982/83. Проиграв первый матч в Брюсселе на «Эйзеле» (до обретения печальной славы этой арене оставалось несколько лет) с минимальным счетом, «бенфикишташ» питали надежду на реванш с надлежащим счетом дома. Но Коэлью не выглядел очень уж надежно в обороне. Бельгийский клуб забил гол после фланговой передачи и невнимательности капитана «орлов». Фемида, впрочем, гол отменила, однако была ли она права, сказать сложно. В конце концов, легитимный гол «Андерлехта» чем-то напомнил отмененный: пас с левого фланга нападения и точный удар, счет в ответной игре сравнялся, и мечты лиссабонцев о еврокубке остались мечтами.

Getty Images/Global Images Ukraine. Луизао

Многолетний лидер и капитан «бенфикишташ», 6-кратный чемпион и 2-кратный обладатель Кубка Португалии бразилец Луизау – 2-й игрок в истории по количеству матчей, проведенных за клуб. В настоящее время он занимает должность технического директора «Бенфики» (был одним из кураторов проекта предоставления «Бенфикой» Украине гуманитарной 100-тонной помощи в начале полномасштабной войны весной 2022 г.). На поле был настоящим лидером, не изменяя «Бенфике», несмотря на интерес к нему «Ювентуса», мадридского «Атлетико», «Фиорентины», запоробриковых нуворишей и др. Скандалы? Ну, не без таковых. То бурная реакция на тренерские слова (мол, мне нужен центрдеф, а не баскетболист), то драка с товарищем по команде, то нокаут для арбитра матча. И все-таки, собственно, исполнительское мастерство царило над всем наносным. Он был стержнем звездной «Бенфики» 2010-х гг. Особенно мне запомнилась игра Луизау в выездном матче 1/8 финала Лиги Европы против «Тотенхэма» 10-летней давности. Защитник лиссабонцев отличился дважды, принеся победу «орлам»: сперва точным ударом головой, а затем вовремя успел на добивание и неотразимо пробил под перекладину.

Антониу Велозу, отец хорошо нам известного Мигеля Велозу, провел замечательные 15 лет в «Бенфике», из которых чуть ли не половину был капитаном команды. 7 чемпионских титулов и 6 национальных кубков в его активе. Правый фланг защиты – его законное место. Именно он у меня наиболее полно ассоциируется с понятием «правый защитник» в контексте «Бенфики». Однако больше всего Велозу мне запомнился по послематчевой серии пенальти в финале Кубка чемпионов-88. Сам финал, кстати, стал последним, который не транслировали вживую на нашем ТВ, лишь в новостях показали решающие удары из серии пенальти (собственно, всю игру получилось посмотреть годы и годы спустя в Сети). А начиная с 1989 г. мы имеем возможность видеть финалы самого престижного клубного состязания Старого Света в прямом эфире. Так вот: в решающий момент Антониу промахнулся (кипер соперников Ханс ван Брекелен несильный удар португальского защитника отразил!), и вожделенный кубок вместо путешествия на крайний запад Европы отправился в Страну тюльпанов, а именно в центр высоких технологий – Эйндховен – к радости фанов тамошнего ПСВ.

Полузащитники: Андре Алмейда (родился в 1990 г.), Антониу Симойнш (родился в 1943 г.), Мариу Колуна (1935–2014), Эйсебиу (1942–2014)

Андре Алмейда – универсальный игрок. Тяготел к правому флангу защиты, впрочем, мог сыграть и слева, также на позиции опорника, куда, собственно, его и поставим в символической команде. Коренной лиссабонец добыл 5 чемпионств и 2 национальных кубка с «орлами». Среди игровых качеств – неуступчивость, точный дальний пас, хорошее видение поля и неплохая игра на стандартах.

Левый вингер – это Антониу Симойнш. В 18-летнем возрасте он уже стал обладателем Кубка чемпионов – беспрецедентное достижение! Имея рост всего 158 см (!), он мог похвастать воистину бешеной скоростью, за что его и прозвали «гигантским гномом». На мундиале-66 открыл счет в матче против бразильцев и вообще сыграл важную роль в «бронзовом» успехе сборной Португалии на английских стадионах. В его наградной коллекции – 10 чемпионств и 5 кубков страны.

Несколько ближе к центру от Симойнша – легендарный капитан «Золотой эры» Мариу Колуна. Взаимодействие между ними было идеальным. Понимали друг друга не то, что с полуслова, а с полунамека. «Священный монстр» Мариу Колуна – 3-й игрок «Бенфики» по количеству проведенных матчей, в его активе 10 чемпионств, 6 национальных кубков, два триумфа в Кубке чемпионов с голами в финалах. Итальянский писатель и журналист, специалист по истории Португалии Марко Феррари называл Колуну «мозгом» той «Бенфики» 1960-х. Колуна был настоящим мастером по ударам издалека, вспомним хотя бы его успех в финале Кубка чемпионов против «Реала» в 1962 г.: в начале 2-го тайма подхватил мяч в центре поля, оценил ситуацию, расположение кипера и точным ударом издали попал в незащищенную зону ворот.

Ну, и Эйсебиу – «Черная пантера». Почему он не на острие атаки? Бела Гуттманн говорил, что, подписав Эйсебиу, оттянул Колуну глубже, в полузащиту, тому, мол, это поначалу было не по душе, однако впоследствии Колуна стал в результате этого лучшим игроком. А Бела Гуттманн сравнивал тренерскую работу с трудом укротителя львов: мол, имеешь уверенность, значит, ты – главный, проявил страх – ты пропал. Поэтому-то в «Бенфике» начала 1960-х царил культ тренера. Но не только Гуттманн тренировал «бенфикишташ» в 1960-е. Были и Александру Шварц, и Отто Глория и др. Если внимательно присмотреться к тактическим схемам «Бенфики» 1960-х (да, собственно, пристально пересмотреть сами игры), то можно заметить, что зачастую играл Эйсебиу немного оттянутого форварда или полузащитника атакующего плана, и это, как ни парадоксально, донельзя лучше сказывалось на его результативности. Плеймейкер? Изредка. Скорость, техника, видение поля, футбольная изобретательность – все в нем было идеальным. Статистики подсчитали, что его средняя результативность за долгие годы в «Бенфике» составляла 1,07 гола за игру, а в сезоне-1963/64 достигла заоблачной высоты: 1,64! Превзошел даже почти всех партнеров по этой звездной символической команде по чемпионским титулам: 11 раз становился чемпионом Португалии! А лучшим бомбардиром чемпионата страны был 7 раз! Ну, и «Золотой мяч» – жемчужина его наградной коллекции. Когда Эйсебиу ушел из жизни в 2014 г., в Португалии был объявлен 3-дневный траур. Колуна и Эйсебиу определили возникший в начале 1960-х феномен «Бенфики». Кстати, в том же финале-62 против «Реала» они оригинально запутали мадридского кипера перед пенальти: рядом с мячом долго стоял Колуна, а пробил, в конце концов, Эйсебиу, за агрессивный фол против которого и назначили 11-метровый. Португальское общественное мнение (может, кроме его формирователей из рядов симпатизантов «Порту» и «Спортинга») склонялось к тому, что успехи самого популярного клуба страны для диктатора Антониу Салазара являются хорошей возможностью ознакомить Европу с мультиэтническим обществом, способным преодолевать самые высокие вершины. Впрочем, верхушка «Бенфики» избирались демократическим способом, в отличие от всех других выборов в стране, где правил Салазар. Диктатор, кстати, лично не отпускал Эйсебиу в ​​«Милан», настаивая на том, что «Черная пантера» должен остаться в Португалии. Колуна и Эйсебиу открыто выступали за независимость колоний вроде Мозамбика и Анголы. Этим, кстати, привлекали политиков левого толка. К примеру, хорошо известный на советской территории лидер компартии Португалии Алвару Куньял также горячо поддерживал «Красных».

Getty Images/Global Images Ukraine. Эйсебиу

Особенно мне импонировало джентльменское поведение Эйсебиу в ​​уже упоминавшемся финале-62 против «Реала». В одном из эпизодов он был так поражен мастерством голкипера мадридцев Хосе Аракистайна, что подошел к тому и искренне пожал ему руку, говоря, что в восторге от его действий! Запомнился мне Эйсебиу в ​​позднесоветском Днепропетровске (ныне – Днепр), когда приехал с «Бенфикой» на четвертьфинальный матч Кубка чемпионов против нашего «Днепра» и в тот же день узнал о смерти Льва Яшина. На лице легенды португальского футбола отражалась неизбывная скорбь из-за этой новости, ведь очень дружил он с советским кипером, несмотря на то, что в матче за «бронзу» на мундиале-66 обидел Яшина голом.

Нападающие: Нуну Гомеш (родился в 1976 г.), Таманьини Нене (родился в 1949 г.)

Дубль Нуну Гомеша на «Драгау» в ворота «Порту» в сезоне-2005/06 (удар головой после навеса с правого фланга и расторопность уже, так сказать, на первом этаже после прострела с того же правого фланга) – памятная для меня страница в его карьере в составе лиссабонцев. Хотя было много и других командных и личных достижений. К примеру, в том же сезоне на «Эштадиу да Луш» 32 000 зрителей увидели и хет-трик Нуну Гомеша в ворота «Лейрии». А несколько раньше, на рубеже столетий дважды подряд он становился лучшим игроком португальской примейры.

Чуть ли не два десятка лет Таманьини Нене отыграл за «Бенфику», хотя и родился в 15-тысячном городке Леса-да-Палмейра, входящем в так называемый Большой Порту. Этот «ванклабмен», рекордсмен клуба по количеству проведенных матчей 11 раз становился чемпионом с «орлами» и проложил своеобразный мостик от команды 1960-х («Золотой эры») до команды 1980-х. Начинал еще при Новом государстве и живом диктаторе Салазаре, а заканчивал при развитой демократии, когда в стране властвовала коалиция социалистической и социал-демократической партий, которая в свою очередь сменила правоцентристов. Футболистом года Португалии стал в 22-летнем возрасте, в 1971 г., вместе с тем, забивал в составе сборной Португалии на Euro-84 в 34-летнем возрасте!

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Многочисленные социологические исследования в разное время констатировали, что почти половина всех футбольных болельщиков Португалии поддерживает именно «Бенфику». УЕФА приводит схожие цифры: 47%. А общее количество фанов «Красных» по всему миру превышает 14 млн человек! В прошлом сезоне средняя посещаемость домашних матчей «бенфикишташ» превысила 57 000 человек – самая большая в XXI веке, со времен реконструкции «Эштадиу да Луш». Нынешняя промежуточная цифра пока даже превосходит прошлогоднюю (на недавней игре против «Портимоненсе» показатель посещаемости составил 57 201), так что есть все шансы обновить зрительский рекорд. Клуб поддерживает только рабочий класс? Стереотип, не более. Да, при салазаровском Новом государстве в прессе было запрещено название этого клуба «Красные» (ассоциации с коммунистами были прямые), однако в 1960-е этим клубом грезили и простолюдины, и власть предержащие, и интеллигенция, и жители колоний, да даже те, кто пострадал от политических репрессий. Каждый хотел иметь отношение к его успехам. Как ни странно, однако у «Бенфики» получалось, несмотря на подмикроскопное внимание, не быть служительницей режима, а быть своего рода независимым государством в Новом государстве. А потом – и при всех дальнейших переменах на португальском политическом Олимпе.

В день 2-й годовщины начала полномасштабной войны Анатолий Трубин вместе с диаспорянами и беженцами принял участие в проукраинском митинге в Лиссабоне, приуроченном к этой дате. А во время матча против «Портимоненсе», состоявшегося на следующий день, на трибунах «Да Луш» были и украинские флаги. Естественно, что за зарубежными клубами, цвета которых защищают украинцы (а в системе «Бенфики» есть и другой украинский кипер – юный Игорь Костенко), мы следим более пристально, чем за другими. И верим, что при непосредственном участии нашего соотечественника проклятие Белы Гуттманна, в конце концов, будет преодолено, а сомнительная слава перманентных неудачников финалов уйдет в историю. Со 120-летием, «орлы»! Высоких полетов!

Алексей РЫЖКОВ