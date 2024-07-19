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  4. Бенфике предложили вернуть бывшего суперталанта
Португалия
19 июля 2024, 12:51 |
557
1

Бенфике предложили вернуть бывшего суперталанта

Ренату Санчеш покинет «ПСЖ» летом

19 июля 2024, 12:51 |
557
1
Бенфике предложили вернуть бывшего суперталанта
Getty Images/Global Images Ukraine. Ренату Санчеш

Португальский полузащитник французского «Пари Сен-Жермен» Ренату Санчеш был предложен лиссабонской «Бенфике», сообщает известный инсайдер Николо Скира.

По информации источника, 26-летний футболист не входит в планы парижан, поэтому покинет клуб летом.

Ренату Санчеш является воспитанником «Бенфики» и находился в системе «орлов» с 2010 по 2016 годы, пока его не приобрела мюнхенская «Бавария».

В сезоне 2023/24 Ренату Санчеш на правах аренды провел 12 матчи за римскую «Рому», отметившись 1 забитым мячом. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 6.5 миллиона евро.

Ранее полузащитник «Бенфики» Жоау Невеш согласился присоединиться к «ПСЖ».

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Ренату Санчеш ПСЖ Бенфика трансферы трансферы Лиги 1 чемпионат Португалии по футболу Николо Скира
Дмитро Вербинський Источник: Николо Скира
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Микола Захарченко
От і суперталант - 26 років , а вже не потрібний європейським топам . Можливо хлопчина в Бенфіці реанімує свою кар'єру ...
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