Бенфике предложили вернуть бывшего суперталанта

Португальский полузащитник французского «Пари Сен-Жермен» Ренату Санчеш был предложен лиссабонской «Бенфике», сообщает известный инсайдер Николо Скира.

По информации источника, 26-летний футболист не входит в планы парижан, поэтому покинет клуб летом.

Ренату Санчеш является воспитанником «Бенфики» и находился в системе «орлов» с 2010 по 2016 годы, пока его не приобрела мюнхенская «Бавария».

В сезоне 2023/24 Ренату Санчеш на правах аренды провел 12 матчи за римскую «Рому», отметившись 1 забитым мячом. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 6.5 миллиона евро.

Ранее полузащитник «Бенфики» Жоау Невеш согласился присоединиться к «ПСЖ».

Renato #Sanches is not in #PSG’s Plans: he will leave #Paris again during the summer #transfers window. He has been offered to #Benfica