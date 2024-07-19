Бенфике предложили вернуть бывшего суперталанта
Ренату Санчеш покинет «ПСЖ» летом
Португальский полузащитник французского «Пари Сен-Жермен» Ренату Санчеш был предложен лиссабонской «Бенфике», сообщает известный инсайдер Николо Скира.
По информации источника, 26-летний футболист не входит в планы парижан, поэтому покинет клуб летом.
Ренату Санчеш является воспитанником «Бенфики» и находился в системе «орлов» с 2010 по 2016 годы, пока его не приобрела мюнхенская «Бавария».
В сезоне 2023/24 Ренату Санчеш на правах аренды провел 12 матчи за римскую «Рому», отметившись 1 забитым мячом. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 6.5 миллиона евро.
Ранее полузащитник «Бенфики» Жоау Невеш согласился присоединиться к «ПСЖ».
Renato #Sanches is not in #PSG’s Plans: he will leave #Paris again during the summer #transfers window. He has been offered to #Benfica— Nicolò Schira (@NicoSchira) July 19, 2024
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