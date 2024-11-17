Андорра – Молдова – 0:1. Кто забил на 90+2-й? Видео гола и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 5-го тура Лиги наций 2024/25
16 ноября состоялся матч 5-го тура группы 2 Дивизиона D Лиги наций 2024/25 между сборными Андорры и Молдовы.
Поединок прошел в Андорра-ла-Велье. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.
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Единственный мяч на 90+2-й минуте забил Виргилиу Постолаки. Защитник львовских Карпат Владислав Бабогла вышел на поле в стартовом составе и отыграл весь поединок за национальную команду Молдавы.
После четырех сыгранных туров у Молдовы 9 очков. У Андорры 0 набранных пунктов. В одном квартете эти коллективы выступают вместе с Мальтой, у которой в активе 6 баллов.
Лига наций 2024/25. Дивизион В
Группа 2. 5-й тур, 16 ноября
Андорра – Молдова – 0:1
Гол: Постолаки, 90+2
Видеообзор матча:
Таблица группы
|Группа 2
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Молдова
|4
|3
|0
|1
|5 - 1
|9
|2
|Мальта
|3
|2
|0
|1
|2 - 2
|6
|3
|Андорра
|3
|0
|0
|3
|0 - 4
|0
События матча
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