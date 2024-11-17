16 ноября состоялся матч 5-го тура группы 2 Дивизиона D Лиги наций 2024/25 между сборными Андорры и Молдовы.

Поединок прошел в Андорра-ла-Велье. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

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Единственный мяч на 90+2-й минуте забил Виргилиу Постолаки. Защитник львовских Карпат Владислав Бабогла вышел на поле в стартовом составе и отыграл весь поединок за национальную команду Молдавы.

После четырех сыгранных туров у Молдовы 9 очков. У Андорры 0 набранных пунктов. В одном квартете эти коллективы выступают вместе с Мальтой, у которой в активе 6 баллов.

Лига наций 2024/25. Дивизион В

Группа 2. 5-й тур, 16 ноября

Андорра – Молдова – 0:1

Гол: Постолаки, 90+2

Видеообзор матча:

Таблица группы