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  4. Андорра – Молдова – 0:1. Кто забил на 90+2-й? Видео гола и обзор матча
Лига наций УЕФА. Лига D
Андорра
16.11.2024 19:00 – FT 0 : 1
Молдова
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Лига наций
17 ноября 2024, 03:08 | Обновлено 17 ноября 2024, 03:15
124
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Андорра – Молдова – 0:1. Кто забил на 90+2-й? Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 5-го тура Лиги наций 2024/25

17 ноября 2024, 03:08 | Обновлено 17 ноября 2024, 03:15
124
0
Андорра – Молдова – 0:1. Кто забил на 90+2-й? Видео гола и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

16 ноября состоялся матч 5-го тура группы 2 Дивизиона D Лиги наций 2024/25 между сборными Андорры и Молдовы.

Поединок прошел в Андорра-ла-Велье. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

Все самые яркие моменты матчей доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Единственный мяч на 90+2-й минуте забил Виргилиу Постолаки. Защитник львовских Карпат Владислав Бабогла вышел на поле в стартовом составе и отыграл весь поединок за национальную команду Молдавы.

После четырех сыгранных туров у Молдовы 9 очков. У Андорры 0 набранных пунктов. В одном квартете эти коллективы выступают вместе с Мальтой, у которой в активе 6 баллов.

Лига наций 2024/25. Дивизион В

Группа 2. 5-й тур, 16 ноября

Андорра – Молдова – 0:1

Гол: Постолаки, 90+2

Видеообзор матча:

Таблица группы

Группа 2 Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Молдова 4 3 0 1 5 - 1 9
2 Мальта 3 2 0 1 2 - 2 6
3 Андорра 3 0 0 3 0 - 4 0
Полная таблица

События матча

90’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Вирджилиу Постолаки (Молдова).
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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