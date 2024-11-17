Почему не сыграли все? Состоялись матчи 1/4 финала женского Кубка Украины

14 и 16 ноября состоялись поединки 1/4 финала розыгрыша Кубка Украины 2024/25 среди женских команд.

Среди участников этой стадии – победители предыдущего этапа, а также четыре сильнейших клуба страны по рейтингу (Ворскла, Колос, Кривбасс, Металлист 1925).

В 1/2 финала пробились харьковский Металлист 1925 года и полтавская Ворскла. Еще два поединка четвертьфинальной стадии перенесены на весеннюю часть сезона из-за нахождения значительного количества игроков в составах женских сборных Украины.

Кубок Украины 2024/25 среди женских команд

1/4 финала, 14–16 ноября 2024

14.11.2024. Оболонь (Киев) – Металлист 1925 (Харьков) – 0:4 (0:1)

Голы: Химич, 5, Шабалина, 47, Басанская, 62, Ольхова, 88 (пен)

16.11.2024. Полесье (Житомир) – Ворскла (Полтава) – 0:5 (0:3)

Голы: Подольская, 11, Корсун, 17, Кравчук, 39, Талеб, 79, Осипян, 89.

Колос (Ковалевка) – Кривбасс (Кривой Рог) – перенесен на весну 2025

Ладомир (Владимир) – Систерс (Одесса) – перенесен на весну 2025

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