Определены пары 1/4 финала Кубка Украины среди женских команд

13 сентября состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины 2024/25 среди женских команд.

Среди участников этой стадии – 4 победителя предварительного этапа (Полесье, Ладомир, Систерс, Оболонь), а также 4 сильнейших клуба страны по рейтингу (Ворскла, Колос, Кривбасс, Металлист 1925).

Кубок Украины 2024/25 среди женщин

Базовая дата матчей 1/4 финала – 16 ноября 2024 года

Пары 1/4 финала

Полесье (Житомир) – Ворскла (Полтава)

Колос (Ковалевка) – Кривбасс (Кривой Рог)

Ладомир (Владимир) – Систерс (Одесса)

Оболонь (Киев) – Металлист 1925 (Харьков)

Видеозапись жеребьевки

Инфографика: пары 1/4 финала