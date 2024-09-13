Кубок Украины13 сентября 2024, 18:43 | Обновлено 13 сентября 2024, 19:06
421
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Определены пары 1/4 финала Кубка Украины среди женских команд
Базовая дата четвертьфинальных матчей – 16 ноября 2024 года
13 сентября 2024, 18:43 | Обновлено 13 сентября 2024, 19:06
421
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13 сентября состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины 2024/25 среди женских команд.
Среди участников этой стадии – 4 победителя предварительного этапа (Полесье, Ладомир, Систерс, Оболонь), а также 4 сильнейших клуба страны по рейтингу (Ворскла, Колос, Кривбасс, Металлист 1925).
Кубок Украины 2024/25 среди женщин
Базовая дата матчей 1/4 финала – 16 ноября 2024 года
Пары 1/4 финала
- Полесье (Житомир) – Ворскла (Полтава)
- Колос (Ковалевка) – Кривбасс (Кривой Рог)
- Ладомир (Владимир) – Систерс (Одесса)
- Оболонь (Киев) – Металлист 1925 (Харьков)
Видеозапись жеребьевки
Инфографика: пары 1/4 финала
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