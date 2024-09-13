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Кубок Украины
13 сентября 2024, 18:43 | Обновлено 13 сентября 2024, 19:06
421
0

Определены пары 1/4 финала Кубка Украины среди женских команд

Базовая дата четвертьфинальных матчей – 16 ноября 2024 года

13 сентября 2024, 18:43 | Обновлено 13 сентября 2024, 19:06
421
0
Определены пары 1/4 финала Кубка Украины среди женских команд
УАФ

13 сентября состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины 2024/25 среди женских команд.

Среди участников этой стадии – 4 победителя предварительного этапа (Полесье, Ладомир, Систерс, Оболонь), а также 4 сильнейших клуба страны по рейтингу (Ворскла, Колос, Кривбасс, Металлист 1925).

Кубок Украины 2024/25 среди женщин

Базовая дата матчей 1/4 финала – 16 ноября 2024 года

Пары 1/4 финала

  • Полесье (Житомир) – Ворскла (Полтава)
  • Колос (Ковалевка) – Кривбасс (Кривой Рог)
  • Ладомир (Владимир) – Систерс (Одесса)
  • Оболонь (Киев) – Металлист 1925 (Харьков)

Видеозапись жеребьевки

Инфографика: пары 1/4 финала

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Кубок Украины по футболу среди женщин жеребьевка Систерс Одесса Ладомир Оболонь Киев Полесье Житомир Колос Ковалевка Ворскла Полтава Кривбасс Кривой Рог Металлист 1925
Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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