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Кубок Украины
12 сентября 2024, 04:43 | Обновлено 12 сентября 2024, 05:33
148
0

Шахтер вылетел. Результаты первого этапа Кубка Украины среди женщин

Четвертьфинальные матчи Кубка пройдут 16 ноября

12 сентября 2024, 04:43 | Обновлено 12 сентября 2024, 05:33
148
0
Шахтер вылетел. Результаты первого этапа Кубка Украины среди женщин
ФК Оболонь

11 сентября прошли поединки первого этапа розыгрыша Кубка Украины 2024/25 среди женских команд.

Участие в этом раунде приняли 7 клубов Высшей лиги и один коллектив Первой лиги (Надбужье). Еще 4 представителя высшего дивизиона, которые по итогам прошлого сезона заняли самые высокие места, начнут свои выступления с 1/4 финала.

Все этапы Кубка Украины состоят из одного матча. По итогам первого этапа победители попали в четвертьфинал, где их ждут 4 лучших коллектива прошлого сезона (Ворскла, Колос, Кривбасс, Металлист 1925).

Донецкий Шахтер по пенальти уступил Оболони и выбыл из турнира. Также в четвертьфинал вышли Систерс, Ладомир и Полесье.

Кубок Украины 2024/25 по футболу среди женских команд

Предварительный этап, 11 сентября 2024 года

  • Надбужье (Буск) – Систерс (Одесса) – 0:5 (0:3)
  • ЕМС-Подолье (Винница) – Ладомир (Владимир) – 1:3 (0:2)
  • Пантеры (Умань) – Полесье (Житомир) – 1:3 (0:2)
  • Оболонь (Киев) – Шахтер (Донецк) – 1:1 (0:0), пен. 3:2

1/4 финала

Участники 1/4 финала:

  • Вышли напрямую: Ворскла (Полтава), Колос (Ковалевка), Кривбасс (Кривой Рог), Металлист 1925 (Харьков)
  • Победители предварительного этапа: Систерс (Одесса), Ладомир (Владимир), Полесье (Житомир), Оболонь (Киев)

Базовая дата 1/4 финала: 16 ноября 2024 года.

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Кубок Украины по футболу среди женщин Систерс Одесса ЕМС-Подолье Винница Ладомир Пантеры Умань Полесье Житомир Оболонь Киев Шахтер Донецк Ворскла Полтава Колос Ковалевка Кривбасс Кривой Рог Металлист 1925 женский футбол Оболонь - Шахтер
Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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