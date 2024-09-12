Шахтер вылетел. Результаты первого этапа Кубка Украины среди женщин
Четвертьфинальные матчи Кубка пройдут 16 ноября
11 сентября прошли поединки первого этапа розыгрыша Кубка Украины 2024/25 среди женских команд.
Участие в этом раунде приняли 7 клубов Высшей лиги и один коллектив Первой лиги (Надбужье). Еще 4 представителя высшего дивизиона, которые по итогам прошлого сезона заняли самые высокие места, начнут свои выступления с 1/4 финала.
Все этапы Кубка Украины состоят из одного матча. По итогам первого этапа победители попали в четвертьфинал, где их ждут 4 лучших коллектива прошлого сезона (Ворскла, Колос, Кривбасс, Металлист 1925).
Донецкий Шахтер по пенальти уступил Оболони и выбыл из турнира. Также в четвертьфинал вышли Систерс, Ладомир и Полесье.
Кубок Украины 2024/25 по футболу среди женских команд
Предварительный этап, 11 сентября 2024 года
- Надбужье (Буск) – Систерс (Одесса) – 0:5 (0:3)
- ЕМС-Подолье (Винница) – Ладомир (Владимир) – 1:3 (0:2)
- Пантеры (Умань) – Полесье (Житомир) – 1:3 (0:2)
- Оболонь (Киев) – Шахтер (Донецк) – 1:1 (0:0), пен. 3:2
1/4 финала
Участники 1/4 финала:
- Вышли напрямую: Ворскла (Полтава), Колос (Ковалевка), Кривбасс (Кривой Рог), Металлист 1925 (Харьков)
- Победители предварительного этапа: Систерс (Одесса), Ладомир (Владимир), Полесье (Житомир), Оболонь (Киев)
Базовая дата 1/4 финала: 16 ноября 2024 года.
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