100 миллионов евро. Арсенал интересуется вингером Вест Хэма

Лондонский «Арсенал» интересуется вингером «Вест Хэма» Мохаммедом Кудусом, сообщает FourFourTwo.

Как сообщает источник, «Вест Хэм» не хочет отпускать вингера за рыночную стоимость, однако «канониры» рассматривают вариант заплатить сумму отступных в 100 миллионов евро, которая прописана в контракте игрока.

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 24-летнего игрока в 50 миллионов евро. Контракт вингера с «Вест Хэмом» рассчитан до лета 2028 года.

В нынешнем сезоне Кудус провел за «Вест Хэм» во всех турнирах 10 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 1 голевую передачу.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» нацелился на Томаша Араужу.