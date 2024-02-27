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  4. ВИДЕО. Мбаппе прибыл на встречу с президентом Франции Макроном
Франция
27 февраля 2024, 22:12 |
1071
0

ВИДЕО. Мбаппе прибыл на встречу с президентом Франции Макроном

О контракте и ПСЖ говорить не будут

27 февраля 2024, 22:12 |
1071
0
ВИДЕО. Мбаппе прибыл на встречу с президентом Франции Макроном
Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня состоится встреча президента Франции Эммануэля Макрона по поводу переговоров об условиях прекращения огня между Израилем и группировкой Хамас.

В переговорах не будет участвовать звезда ПСЖ Килиан Мбаппе, однако его вместе с президентом парижан Нассером Аль-Хетаифи пригласили на ужин с французским лидером.

Сообщается, что Макрон не собирается убеждать Мбаппе остаться в ПСЖ, хотя ранее он открыто заявлял, что хотел бы видеть форварда в чемпионате Франции.

Известно, что игрок летом перейдет в «Реал».

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Источник Sport.ua
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