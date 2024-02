ВИДЕО. Мбаппе прибыл на встречу с президентом Франции Макроном

Сегодня состоится встреча президента Франции Эммануэля Макрона по поводу переговоров об условиях прекращения огня между Израилем и группировкой Хамас.

В переговорах не будет участвовать звезда ПСЖ Килиан Мбаппе, однако его вместе с президентом парижан Нассером Аль-Хетаифи пригласили на ужин с французским лидером.

Сообщается, что Макрон не собирается убеждать Мбаппе остаться в ПСЖ, хотя ранее он открыто заявлял, что хотел бы видеть форварда в чемпионате Франции.

Известно, что игрок летом перейдет в «Реал».

🇫🇷 Kylian Mbappé arrives to meet with Emmanuel Macron, Nasser Al Khelaifi and Emir of Qatar.



❗️ As reported, PSG will not try to offer Mbappé a new contract — not even topic of this meeting.



Mbappé, only negotiating with Real Madrid.



🎥 @danigilopezpic.twitter.com/uCo8IePf2N