ВИДЕО. Мбаппе прибыл на встречу с президентом Франции Макроном
О контракте и ПСЖ говорить не будут
Сегодня состоится встреча президента Франции Эммануэля Макрона по поводу переговоров об условиях прекращения огня между Израилем и группировкой Хамас.
В переговорах не будет участвовать звезда ПСЖ Килиан Мбаппе, однако его вместе с президентом парижан Нассером Аль-Хетаифи пригласили на ужин с французским лидером.
Сообщается, что Макрон не собирается убеждать Мбаппе остаться в ПСЖ, хотя ранее он открыто заявлял, что хотел бы видеть форварда в чемпионате Франции.
Известно, что игрок летом перейдет в «Реал».
🇫🇷 Kylian Mbappé arrives to meet with Emmanuel Macron, Nasser Al Khelaifi and Emir of Qatar.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 27, 2024
❗️ As reported, PSG will not try to offer Mbappé a new contract — not even topic of this meeting.
Mbappé, only negotiating with Real Madrid.
🎥 @danigilopezpic.twitter.com/uCo8IePf2N
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